Schwimmen in Dachau wird teurer

Der Eintritt in die Dachauer Bäder wird teurer. © Archiv

Schwimmen in Dachau wird teurer. Grund sind die steigenden Unterhaltskosten für die Bäder.

Dachau – Schwimmen in Dachau wird teurer. Der Stadtrat hat in seiner jüngsten Sitzung am 5. Juli den Beschluss des Werkausschusses bestätigt, die Preise für die Dachauer Bäder in allen Kategorien zu erhöhen. Statt bisher 4,50 Euro kostet der Einzeleintritt für Erwachsene ab 9. Juli sechs Euro, die 10er Karte 40 Euro und die Saisonkarte 80 Euro, wie die Stadtwerke in einer Presseerklärung mitteilten.

Die Dachauer Bäder seien im Vergleich weiter günstig, so die Stadtwerke: „Kaum ein anderes Stadtwerk bietet so umfangreiche Ermäßigungen“ – etwa für Kinder, Studenten und Senioren sowie Kunden, die Strom oder Erdgas von den Dachauer Stadtwerken beziehen. „Der Vergleich mit anderen Stadtwerken zeigt, dass die Anpassung der Gebühren nicht über das Vergleichsniveau kommt“, erläutert Werkleiter Robert Haimerl.

Die Betriebskosten für Hallen- und Familienbad haben sich bereits von 2020 auf 2021 deutlich von 480 000 Euro auf 567 000 Euro erhöht, so der Stadtwerke-Chef. Für das Jahr 2022 erwartet Haimerl durch die Preisentwicklung auf den Energiemärkten noch einmal eine deutliche Steigerung der Kosten.

Eintritt im Familienbad Dachau kostet mehr

Eine gute Nachricht gibt es für Dauerkarteninhaber: Der Frühtarif wird zurückgenommen. Von 8 bis 10 Uhr morgens konnte man bis vor kurzem für nur 2 Euro im Familienbad schwimmen. Da keine Kontrollen möglich waren, schloss das Freibad danach für 30 Minuten, alle Besucher mussten das Bad verlassen. Das hat zu Reklamationen geführt. „Die meisten Frühschwimmer sind Stammgäste mit Saisonkarten, sie nutzen den Randtarif gar nicht“, sagt Barbara Kern, Abteilungsleiterin Bäder. Aus diesem Grund hatten die Stadtwerke dem Werkausschuss vorgeschlagen, die Regelung wieder zurückzunehmen, dieser stimmte zu.

