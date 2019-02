Der Schwimmverein hat Bedenken

Der Wunsch nach längeren Öffnungszeiten für das Dachauer Hallenbad wird nach unserem Bericht vom vergangenen Wochenende in den sozialen Medien von vielen Nutzern begrüßt. Nur: Eine Ausweitung dürfte schwierig werden. Das zeigte die Diskussion im Werkausschuss zum Thema, aber auch eine Stellungnahme des Schwimmvereins Dachau (SVD), der das Hallenbad oft und gerne nutzt.

Wir-Stadtrat Wolfgang Moll hatte in einem Antrag an die Stadt gefordert, die Öffnungszeiten unter der Woche von 21 auf 22 Uhr, an Sonn- und Feiertagen von 19 auf 22 Uhr und vor allem an Samstagen, an denen ab 16.30 Uhr für die Öffentlichkeit Schluss ist, bis 22 Uhr zu verlängern. Organisierte Veranstaltungen und Wettkämpfe von Dachauer Vereinen sollen laut Moll wie bisher „selbstverständlich priorisiert behandelt“ werden.

Molls Begehr schreckte nun den Schwimmverein Dachau auf. Der mit 700 Mitgliedern drittgrößte Verein der Stadt mietet das gesamte Bad samt Nichtschwimmerbecken samstags von 16.30 bis 21 Uhr sowie mittwochs von 19 bis 22 Uhr fürs Training. Die Verantwortlichen sehen eine Ausweitung der Öffnungszeiten für die Allgemeinheit mit Skepsis.

Die prinzipiell diskutable Idee längerer Öffnungszeiten auf dem Rücken der Schwimmer auszutragen, sei nicht der richtige Weg, so SVD-Vorsitzender Rainer Rupprecht in einer schriftlichen Stellungnahme. Eine gemeinsame Nutzung mit der Öffentlichkeit sei zwar grundsätzlich denkbar, war allerdings bisher seitens der Stadtwerke nicht gewünscht. „Bei einem Fünf-Bahnen-Bad ist diese Trennung durchaus vernünftig“, so Rupprecht. Eine gemeinsame Nutzung von Schwimmern und der breiten Öffentlichkeit würde erst im neuen Hallenbad, das derzeit gebaut wird und – wenn alles gut geht – Ende 2019 in Betrieb gehen soll, mit acht Bahnen Sinn machen. „Hierfür steht der Schwimmverein gerne zu Gesprächen bereit“, sagt Rupprecht. „Wenn wir aber in den bestehenden Trainingszeiten beschnitten werden, kriegen wir ein ernsthaftes Problem.“

Dazu muss man wissen, dass der SV Dachau mit seinen Wettkampfschwimmern und den Aquaballern äußerst erfolgreich ist und eine herausragende Jugendarbeit betreibt. Rupprecht: „Bei der Sportlerehrung der Stadt stellt der SVD seit Jahren regelmäßig die größte Delegation der für ihre überregionalen Erfolge ausgezeichneten Sportler der Stadt.“

Probleme bei längeren Öffnungszeiten befürchten auch Politik und Stadtwerke. „Ich sehe keine großen Zeitfenster“, meinte Oberbürgermeister Florian Hartmann in der Werkausschusssitzung. Zudem habe er gehört, dass es immer wieder Beschwerden von öffentlichen Nutzern gebe, wenn gleichzeitig Bahnen von Mietern benutzt würden. Neben dem SVD sind das auch das BRK, das im Bad Rettungsschwimmer ausbildet, sowie Tauchsportler.

Der kaufmännische Werkleiter Robert Haimerl verweist darauf, dass man zwar den Moll-Vorschlag prüfen werde. Doch schon jetzt sieht er die Arbeitszeiten des Bad-Personals „ausgereizt“. Und neue Arbeitskräfte einzustellen sei „tendenziell unrentabel“. Thomas Zimmerly