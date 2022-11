Seebrücke bittet um weitere Hilfe für Ukrainer

Eine ehrenamtliche Helferin steht mit einem Schild, das die ukrainische Flagge zeigt, neben einem ICE und sucht gerade ankommende Geflüchtete. © Jonas Walzberg/DPA

Die „Seebrücke Dachau“ ruft zur weiteren Hilfe für ukrainische Familien auf.

Dachau - Nachdem weiterhin aus Kriegsgebieten der Ukraine fliehende Menschen in Dachau ankommen, ruft Stefan Haas, Gründungsmitglied der Seebrücke, dazu auf, alle noch freien privaten Unterkunftsmöglichkeiten im Landkreis Dachau anzubieten. Die Seebrücke ist eine parteipolitisch unabhängige Bewegung aus verschiedenen Bündnissen und Akteuren der Zivilgesellschaft, die sich mit Menschen auf der Flucht solidarisieren.

„Ein großer Dank gilt denen, die seit März schon so viele fremde Menschen privat aufgenommen haben“, wie Haas in einer Pressemitteilung erklärt. Die Seebrücke geht darin auf das Schicksal einer ukrainischen Familie ein, die in Feldgeding lebt und bisher dort sehr gut untergekommen ist.

Nun braucht die Familie allerdings eine Wohnung, in der sie auch bedürftige Angehörige pflegen können. Denn in wenigen Wochen muss die Großmutter zu ihnen kommen. Die Seebrücke hat die Geschichte der Familie auf ihrer Internetseite dokumentiert (https://www.seebruecke-dachau.org/wir-wollen-helfen-ueber-den-winter-und-so-lange-es-noetig-ist/). Die Wohnungssuche war bisher ohne Erfolg, auch über Bayern hinaus, so Stefan Haas.

Wer helfen kann, kann sich melden unter s.haas.helferkreis.bgk@gmx.de oder 0 81 31/27 33 37 , aber auch bei allen anderen Organisationen und Behörden. dn

