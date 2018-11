Sein Leben gehört dem Tanz

Seit 30 Jahren unterrichtet Carlos Reyes in seiner Tanzschule „Maria Taglioni“ in der Brunngartenstraße. Die Liebe hatte ihn damals nach Dachau verschlagen.

Dachau/Karlsfeld– Eigentlich wollte er in Peru BWL studieren – aber dann hat Carlos Reyes die Hauptrolle im Ballett „Don Quijote“ bekommen. Damals hat er zu seinen Eltern gesagt: „Ich schaue jetzt mal, wie mir das Leben als Tänzer so gefällt“, und: „Ich kann ja immer noch BWL studieren.“

Mittlerweile hat Reyes (69) seine Karriere als Profi-Tänzer aufgegeben. Seit 30 Jahren unterrichtet er in seiner Tanzschule „Maria Taglioni“ in der Brunngartenstraße in Dachau. Die Liebe hatte ihn damals nach Dachau verschlagen – nachdem er auf der ganzen Welt als Solist und mit Kompanien, also großen Ballettgruppen,unterwegs war.

Alles begann in Lima, der Hauptstadt von Peru. „Ich wollte schon als Kind immer tanzen“, erzählt Reyes, „meine Eltern haben mich dabei immer unterstützt.“ Mit etwa 20 Jahren wurde er entdeckt und war drei Monate lang als Don Quijote zu sehen – in Santiago de Chile. Danach ging er nach Spanien: Es folgten Hauptrollen in weltberühmten Ballettwerken: Nussknacker in Belgien, Schwanensee und Aschenbrödel in der Deutschen Oper in Berlin. Sogar mit einem der besten männlichen Balletttänzer des 20. Jahrhunderts stand Reyes auf der Bühne: „Mein schönster Auftritt war mit Rudolf Nurejew in der Metropolitan Opera in New York“, schwelgt er in Erinnerungen.

Aber Reyes wollte nicht nur selbst tanzen, sondern sein Können weitergeben: „Mein Studium zum Ballettlehrer habe ich in Moskau und Paris gemacht.“ In Paris bekam er seinen Professeur Titulaire, damit dürfte er auch an staatlichen Ausbildungsstätten in Frankreich unterrichten. Doch seine große Liebe fand er in Bayern: „Meine Frau, auch eine Balletttänzerin, habe ich in einer Münchner Tanzschule kennengelernt.“

Vor rund 30 Jahren entschied er sich – mit 39 Jahren – in Dachau eine Ballettschule aufzumachen, denn: „Ich habe einfach gemerkt, dass in den Kompanien immer jüngere Tänzer nachgefragt werden.“ Allerdings sei das Leben als männlicher Balletttänzer in Deutschland nicht so einfach: „In unserer Ballettschule haben wir nur zwei Buben und einen Mann in den Kursen.“ Anders als in Spanien, Frankreich, Bulgarien oder Russland seien männliche Ballett-Tänzer hier eher verpönt: „Da wird man ausgelacht. Hier muss ein Mann Bier trinken, Fußball spielen und stark sein“, kritisiert Reyes.

Ihm ist das egal: Mit 69 Jahren gibt Reyes immer noch Kurse und tanzt bei der Jubiläums-Vorführung vor Publikum. Er sagt: „Ballett, das ist kein Sport, es geht hier nicht um Konkurrenz wie beim Fußball. Sondern das ist Kunst.“ Seine Liebe für das grazile Tanzen hat er an seine Tochter Esther Hollung weitergegeben, auch sie unterrichtet in der Ballettschule.

Das Jubiläum

der Ballettschule „Maria Taglioni“ wird am morgigen Freitag, 30. November, um 19 Uhr im Karlsfelder Bürgerhaus gefeiert. Dort tanzen Carlos Reyes, Esther Hollung und 23 ihrer Eleven im Alter von elf bis 18 Jahren das Märchen „Die Puppenfee“. Anschließend führen etwa 40 Kinder und Jugendliche „Le sacre du printemps“ (deutsch: Das Frühlingsopfer) auf. Tickets gibt es in der Ballettschule und an der Abendkasse.