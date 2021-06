Selbstbedienung im Hofladen

Zwei Männer wegen Diebstahls vor Dachauer Amtsgericht – Ein Angeklagter ist nicht verhandlungsfähig

Dachau – „Ich brauch’ Alkohol“, verlangte der Angeklagte – den hatte Richter Christian Calame allerdings nicht griffbereit unter seinem Verhandlungstisch gebunkert, und so musste der Dachauer Amtsrichter den des Diebstahls Angeklagten nach einer knappen halben Stunde aus dem Sitzungssaal ziehen lassen. Allerdings nur in Begleitung eines Mitarbeiters der Suchtberatungsstelle Condrobs, der den 33-jährigen Kosovaren seit einiger Zeit betreut.

VON SIMONE WESTER

+ Auch Eier von glücklichen Hühnern werden in dem Hofladen verkauft © Fred Rauscher

Denn Ensar P. (Name geändert) ist schwerer Alkoholiker und wankte schon zu Verhandlungsbeginn mehr schlecht als recht in den Sitzungssaal. Allerdings nicht, weil er zu viel, sondern weil er an dem Vormittag zu wenig Alkohol getrunken hatte. Einen Tag zuvor war er wegen einer Überdosis aus Alkohol, Amphetaminen und Cannabis ins Krankenhaus eingeliefert und dann am Verhandlungstag wieder entlassen worden.

Ensar P. saß wirklich in einem erbarmungswürdigen Zustand auf der Anklagebank, sackte immer mehr zusammen und konnte nach kürzester Zeit nicht mal mehr die Augen aufhalten. „Er hat Entzugssymptome“, erklärte der Condrobs-Mitarbeiter den Gesundheitszustand des Angeklagten. Nach mehrmaligem Bitten der Verteidigerin P.’s, das Verfahren gegen ihren Mandanten doch bitte einzustellen, gab Richter Calame schließlich nach. Hintergrund: Gegen den 23 mal vorbestraften Kosovaren laufen noch zwei weitere Verfahren, die deutlich schwerer wiegen als der in Dachau angeklagte Diebstahl.

Im Januar dieses Jahres hatten sich Ensar P. und sein Kumpel Kadir V. (Name geändert), der ebenfalls als Angeklagter im Sitzungssaal Platz nehmen musste, in einem Selbstbedienungs-Hofladen im Landkreis Dachau eben selbst bedient. Sie steckten Eier, Honig und Käse im Wert von fast 60 Euro in ihre Taschen, in der Kasse des Ladens landeten aber, so der Vorwurf der Staatsanwaltschaft, nur 2,66 Euro. Das war das Münzgeld, das P. noch in seiner Hosentasche gefunden hatte. Der 47-jährige Mazedonier hatte einen 50-Euro-Schein dabei. Den wollte er aber laut seiner Aussage nicht einwerfen, da er keine Wechselgeldkasse gesehen habe.

Dass die Waren aber weit mehr als 50 Euro kosteten, das konnten oder wollten die beiden Angeklagten mit jeweils 1,0 Promille im Blut und Wein- und Bierflaschen im Gepäck nicht mehr mathematisch erfassen. Pech für die beiden: Die Landwirtin hatte aufgrund vermehrter Diebstähle sowieso einen argwöhnischen Blick auf ihren Laden. Zur Rede gestellt, wollten die Männer kein Deutsch verstehen. Bei den eintreffenden Polizeibeamten dagegen redeten sie „wie ein Wasserfall“, wie die als Zeugin geladene Landwirtin und die Polizeibeamtin unabhängig voneinander schilderten.

Die Staatsanwältin forderte für den zweifach vorbestraften und im Januar noch unter Bewährung stehenden Mazedonier Kadir V. daher eine Freiheitsstrafe auf Bewährung, der Verteidiger einen Freispruch, da sein Mandant nicht ohne zu zahlen habe weglaufen wollen, sondern vielmehr jemanden zum Geldwechseln gesucht habe.

Richter Calame aber sah es als erwiesen an, dass der 47-jährige zweifache Familienvater „Richtung Straße abhauen“ wollte und brummte ihm eine Geldstrafe von 140 Tagessätzen zu je 25 Euro auf. Damit wird der Schuldenberg des Staplerfahrers, der jetzt schon 20 000 Euro beträgt, noch höher. Eine Zeit lang konsumierte Kadir V. nicht nur Alkohol, sondern auch Kokain. „Da kommen wohl die Schulden her“, mutmaßte der Vorsitzende. Der Mazedonier bewegte dazu nur leicht den Kopf.

Rubriklistenbild: © Fred Rauscher