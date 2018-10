Die seltsamen Launen einer Wahl und ihre Folgen für den Landkreis

Bernhard Seidenath muss im Maximilianeum künftig allein die Interessen des Landkreises vertreten. Die SPD kämpft ums Überleben, während die Freien Wähler bereits ihre kommunale Wiedergeburt planen.

Dachau – Martin Güll hatte es am Sonntagabend schon angedeutet, nun macht er ernst: Der 64-Jährige zieht sich komplett aus der Politik zurück. Nach dem Verlust seines Landtagsmandats wird der Hilgertshauser im kommenden Jahr sowohl den Kreis-, als auch den SPD-Ortsvorsitz abgeben.

Der direkt gewählte Bernhard Seidenath (CSU) ist damit künftig der einzige Landkreis-Vertreter im Maximilianeum. Denn neben Güll verpassten auch der CSU-Listenkandidat August Haas, Martina Purkhardt (FW), Thomas Kreß (Grüne) und Christoph Steier (AfD) den Einzug in den Landtag.

Seidenath würdigt „harmonisches Verhältnis“

Seidenath betont, das Ausscheiden Gülls aus dem Landtag zu bedauern. Es sei eine der „seltsamen Launen dieser Wahl“, dass die „beiden Protagonisten der Bildungspolitik“ der vergangenen Jahre – neben Güll auch Ludwig Spaenle (CSU) – den Einzug in den Landtag verpassten. Trotz der Tatsache, dass Güll nicht der CSU angehöre, sei das Verhältnis zu ihm „immer gut und harmonisch“ gewesen, so Seidenath. Klar, als einziger Landkreis-Abgeordneter in München trage er nun mehr Verantwortung. Doch, so Seidenath, „das nehme ich jetzt auf meine Schultern“.

Die Schwabhauserin Martina Purkhardt (FW) hätte gerne an Seidenaths Seite für die Interessen der Region gekämpft, dennoch ist sie mit ihrem Wahlergebnis sehr zufrieden. 2013 hatte sie 7.500 Stimmen bekommen, nun waren es über 12.300. Purkhardt sieht darin einen „heftiger Sprung nach oben“ und definitiv „kein Zeichen, dass die Leute mir sagen wollen: Lass es lieber.“ Aus diesem Grund wolle sie nun auch weiter Politik betreiben und vor allem „den Schwung mitnehmen“, den die Freien Wähler mit dieser Wahl bekommen hätten.

Purkhardt gibt sich kämpferisch

Sie selbst macht ebenfalls schwungvoll weiter, denn jetzt gehe es darum, bei der Kommunalwahl in zwei Jahren gut abzuschneiden, so die 37-Jährige. Bei der zurückliegenden Kommunalwahl hätten die Freien Wähler im Landkreis einige Bürgermeister-Sitze verloren, „die wollen wir jetzt zurückholen“.

Purkhardt betont, weiterhin im Schwabhauser Gemeinderat sowie im Kreistag aktiv sein zu wollen. Der Top-Job im Landratsamt dagegen reize sie nicht: „Landrätin zu werden ist nicht mein favorisiertes Ziel.“ Ob die Freien Wähler einen anderen Kandidaten ins Rennen um das Amt des Landrats schicken, ist Purkhardt zufolge noch offen: „Dazu werden bald Gespräche stattfinden“, verspricht sie. Zumindest für die Rathäuser hätte der FW-Kreisverband jedoch schon „einige Bürgermeister-Kandidaten im Auge“.

Dachau: CSU sucht nach einem Bürgermeister-Kandidaten

Apropos Bürgermeister-Kandidaten. In Dachau ist die CSU aktuell auf der Suche nach einem Gegenkandidaten zu Amtsinhaber Florian Hartmann (SPD). Drei Vertreter aus der Fraktions- beziehungsweise Ortsverbandsspitze führen dazu entsprechende Gespräche. Inoffiziell heißt es, dass diese sogenannte Findungskommission vor allem Mittelständler beziehungsweise Persönlichkeiten des Dachauer Wirtschaftslebens im Auge habe.

Offiziell bestätigt wird nur, dass das Ergebnis der Kandidatensuche zum Jahresende verkündet werden soll. CSU-Kreisvorsitzender Bernhard Seidenath betont, in die Kandidatensuche nicht eingebunden zu sein, den Parteifreunden der Großen Kreisstadt in diesem Punkt aber vollstens zu vertrauen. Denn: „Die CSU hat nach wie vor die breiteste Basis mit vielen guten Nachwuchskräften, von denen ich einige für sehr geeignet halten würde.“

Listenkandidat August Haas, der mit 10.000 Stimmen zwar den Einzug in den Landtag verpasste, aber dennoch ein mehr als respektables Ergebnis einfuhr, will sich trotz seines guten Wahlkampfs nicht für das Rennen ums Rathaus einspannen lassen. Seine Landtagskandidatur sei ohnehin eher „eine Spende an die Partei“ gewesen, nachdem klar gewesen sei, dass Anton Kreitmair der CSU-Landespolitik den Rücken kehren und sich künftig ausschließlich der Arbeit für den Bauernverband widmen will. Im Stadtrat würde sich Haas dagegen weiterhin gerne einbringen, diese Arbeit für seine Heimatstadt sei „immer eine große Ehre und Freude für ihn gewesen“.