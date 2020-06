Serie „75 Jahre Kriegsende“: „Als Kind sieht man eher das Abenteuer“

Wolfgang Bail musste als 6-Jähriger aus seiner Heimat fliehen - dem Sudetenland. Bis er in Dachau sein neues zu Hause fand, hatte er eine Odyssee hinter sich.

Als 6-Jähriger musste Wolfgang Bail aus dem Sudetenland fliehen.

In Dachau fand er sein neues zu Hause.

Doch bis er dort angekommen ist, hatte er eine lange Odyssee hinter sich.

Dachau – Das Letzte, woran sich Wolfgang Bail erinnert, wenn er an sein Elternhaus in Peterswald, heute Petrovice, denkt, ist das Klavier. Das gute Stück stand in der Gaststube des elterlichen Wirtshauses „Drei Linden“. Anfang 1946 wurden dort Russen einquartiert, die sich sofort für das Piano interessierten. „Sie wollten es mitnehmen“, sagt Bail. Aber weil „die Tür zu klein war, haben sie eine Mauer eingerissen. Das war das Ende des Hauses“.

Wenig später schaffte es die Mutter, gemeinsam mit dem sechsjährigen Wolfgang, der zwei Jahre jüngeren Schwester und der Großmutter auf einen Transport in Richtung Westen zu kommen. Die sudetendeutsche Heimat der Familie war damit Geschichte. Für die Familie – der Vater war seit 1945 in Kriegsgefangenschaft – war die Vertreibung am Ende aber auch eine Erlösung. Denn das Kriegsende im Sudetenland „war keine Erleichterung“, erinnert sich Wolfgang Bail. Er selbst war noch klein, bekam aber durchaus mit, „dass alle Angst hatten. Nicht nur vor den Russen, sondern auch vor den Tschechen“.

+ Wolfgang Bail musste 1946 als Bub seine Heimat verlassen.

Die erste Station auf der Flucht der Bails war Mecklenburg-Vorpommern

Erst habe die Mutter noch versucht, auf den in Russland gefangenen Vater zu warten, aber schließlich – nach der Episode mit dem Klavier – war Schluss: Die erste Station der Bails sollte daher im Sommer 1946 Mecklenburg-Vorpommern werden, kurz darauf ging es nach Dresden. Dort, im September, wurde Bail „zum ersten Mal eingeschult“, wie der heute 80-Jährige berichtet. Dann erreichte die Familie die glückliche Nachricht, dass der Vater mittlerweile – „als einer der Ersten!“ – aus der Gefangenschaft entlassen und nach Dachau geschickt wurde; dort arbeitete der ehemalige Wirt als Koch im Dulag.

Das Durchgangslager an der Rothschwaige, das zum Komplex des Dachauer KZ-Außenlagers Allach gehört hatte und dann zu einem Wohnlager umgebaut wurde, beheimatete nach dem Krieg rund 2500 Flüchtlinge aus Süd- und vor allem Osteuropa. Mutter, Großmutter und Kinder Bail machten sich daraufhin auf den Weg, mit einer Zwischenstation in Hof, wo der kleine Wolfgang dann „für zwei Tage zum zweiten Mal eingeschult wurde“.

Wolfgang Bails Familie hoffte noch in das Sudetenland zurückkehren zu können

Im Herbst 1946 dann traf sich die Familie endlich in Dachau wieder, Wolfgang wurde in der Dulag-Lagerschule „zum dritten Mal eingeschult“. Doch schnell war den Bails klar: „Hier bleiben wir!“ Auch wenn die Eltern, so sagt Wolfgang Bail heute, „wie alle Sudetendeutschen noch lange gehofft haben, eines Tages wieder zurückzudürfen in die alte Heimat“.

In der Thomaschule dann fand der kleine Wolfgang endlich seine schulische, vierte Heimat. Die Familie zog zunächst in eine Wohnung im Birgmannbräu, dann an der Gaststätte Amperlust, die sein Vater von 1954 bis 1974 insgesamt 20 Jahre lang führte.

Nach Peterswald beziehungsweise Petrovice fuhr die Familie in den Folgejahren noch oft; einige Verwandte lebten dort. Das ehemalige Gasthaus der Bails war da längst einem Parkplatz gewichen.

An seine ersten sechs Lebensjahre erinnert sich Wolfgang Bail dennoch gern. „Als Kind sieht man eher das Abenteuer und weniger die Angst und Verzweiflung der Erwachsenen.“

