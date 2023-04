Sexualisierte Gewalt: „Thema ist riesengroß“

Von: Thomas Zimmerly

Trost erfährt dieses Mädchen in der Umarmung einer Erwachsenen. Gewalt an Kindern, darunter auch sexualisierte Gewalt, kommt auch im Landkreis Dachau vor. © Annette Riedl

Das Thema sexualisierte Gewalt an Kindern und Jugendlichen war großes Thema im Jugendhilfeausschuss des Landkreises. Fälle gibt es auch im Dachauer Land. Braucht es deswegen eine Fachberatungsstelle für Präventions- und Opferschutzarbeit vor Ort? Das war die große Frage in der Sitzung.

Landkreis – Sexualisierte Gewalt an Kindern und Jugendlichen ist auch im Landkreis Dachau ein Thema. Britta Neumann, im Landratsamt für die Jugendhilfeplanung zuständig, und Steffi Weinhold, die Leiterin des Jugendamts, hatten dazu aktuelle Zahlen mitgebracht und baten die Mitglieder des Jugendhilfeausschusses um ihre Meinung, ob das Beratungsangebot im Landkreis Dachau ausgeweitet werden sollte. Im Ausschuss sitzen zahlreiche erfahrene Experten, was die Jugendhilfe angeht. Es entwickelte sich eine leidenschaftlich geführte Debatte.

Erlebt wird sexueller Missbrauch laut Neumann am häufigsten zu Hause durch eigene Angehörige, aber auch in Institutionen, insbesondere Schulen, Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe und in Sportvereinen. Laut den neuesten Zahlen der polizeilichen Kriminalstatistik – sie stammen aus dem Jahr 2021 – gab es im Landkreis Dachau 26 Fälle von sexuellem Missbrauch sowie 76 Fälle von Verbreitung pornografischer Schriften. Was jedermann klar ist: Das Dunkelfeld ist weitaus größer.

Sylvia Neumeier, SPD-Frau und Geschäftsführerin der Suchthilfeeinrichtung Drobs in Dachau, meinte, die „Dunkelziffer ist drei Mal so hoch – ich kann das beweisen“! Neumeier befürwortet die Einrichtung einer Fachberatungsstelle für den Landkreis. Und zwar eine, wo sich Betroffene direkt hinwenden können; ein niederschwelliges Angebot also.

Neben psychologischer braucht es auch juristische Beratung

Beratungsstellen gibt es zwar bereits, beispielsweise beim Verein Kinderschutz München (KIBS) oder bei der Initiative für Münchner Mädchen (IMMA). Doch dort mangele es an Fachkräften, so Neumann, die darauf hinwies, dass es neben einer psychologischen auch eine juristische Beratung geben müsse. „Ich kenne Rechtsanwälte, die bereit sind, in dem Bereich mitzuarbeiten“, ergänzte Neumeier.

Wie wichtig der juristische Bereich bei einem Fall von sexualisierter Gewalt an Kindern ist, machte die Vorsitzende der Awo Dachau, Marina Braun, deutlich. Ein Gespräch zwischen einer Erzieherin und einem Opfer könne sich in einem späteren Gerichtsverfahren negativ für das Kind auswirken. Nämlich dann, wenn die Erzieherin „vielleicht suggestiv oder falsch gefragt hat“. Dann werde das Gespräch rechtlich nicht verwertet.

Braun wies ihre Ausschusskollegen noch auf folgendes hin: „Was glauben Sie, was passiert, wenn Kinder untereinander sexuelle Übergriffe machen? Dann brennt die Bude, weil die Eltern auf dem Plan stehen!“ Deshalb brauche es für Krippen, Kindergärten und Kitas „eine zuverlässige Anbindung an eine professionelle Beratungsstelle“.

Der stellvertretende Landrat und Bürgermeister in Pfaffenhofen, Helmut Zech (CSU), der die Sitzung leitete, hält hingegen wenig von einer Landkreis-Fachstelle. Seine Gemeinde ist Träger einer Kita. „Ich sehe den unmittelbaren Bedarf bei den Kindergärten nicht unbedingt“, so Zech. Er sei seit 20 Jahren Rathauschef und habe „keinen einzigen Fall bis dato gehabt“.

Kreisjugendring-Chef: Kitas müssen Schutzkonzepte entwickeln!

Diese Einschätzung brachte Ludwig Gasteiger, den Geschäftsführer des Kreisjugendrings Dachau, auf den Plan. „Es braucht eine Fachstelle vor Ort, um die Leute zu sensibilisieren“, so seine Überzeugung. Die Kitas seien in der Pflicht, Schutzkonzepte zu entwickeln. Das geschehe zwar bereits. „Doch das Thema ist riesengroß, und wir sind erst am Anfang.“ Gasteiger wies auf den „hunderttausendfachen Missbrauch an Kindern und Jugendlichen“ vor allem in der katholischen Kirche, aber auch in anderen Bereichen hin. „99 Prozent sind nie vor Gericht gekommen“, so der KJR-Chef. „Von den Kirchenleitungen bis rauf zu Papst“ hätten es alle gewusst. Und auch die Politik habe es unterlassen, die Täter zu verfolgen.

Gasteiger wies in der Sitzung auf einen weiteren Punkt hin: die Präventionsarbeit. Die Träger der Jugendhilfe müssten diesbezüglich Projekte entwickeln. Und: Opfer von sexualisierter Gewalt „müssen möglichst früh in die Beratung“.

Das Schlusswort hatte wiederum Sitzungsleiter Zech. Er warnte davor, „bei der Thematik Menschen unter Generalverdacht zu stellen“. Als seine Kinder noch im Kindergarten gewesen seien, habe er sich dort zu den Kindern gesetzt und mit ihnen ein wenig mitgespielt. Zech: „Dabei war es völlig normal, dass ich einmal ein Kind auf den Schoß genommen habe. Das traue ich mich heute nicht mehr.“ Er bat die Diskussionen um die Einrichtung einer Fachstelle weiterzuführen – aber vorsichtig.