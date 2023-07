Stadträte diskutieren über „sharrows“ für mehr Sicherheit für Radler ‒ Polizei spricht von Reizüberflutung

Von: Stefanie Zipfer

Solche „sharrows“ gibt es künftig auch in Dachau. Die Dachauer Polizei ist leider sehr rigoros, was pragmatische Lösungen angeht. Das war früher anders. Stadtrat Volker C. Koch (SPD) über die negative Einschätzung der PI Dachau hinsichtlich neuer „Sharrows“ © dn

Die Stadt Dachau will den Radverkehr fördern. Neuestes Mittel der Wahl: sogenannte „sharrows“, also Fahrbahnmarkierungen, die Autofahrer und Radler darauf aufmerksam machen, dass sie sich die Straße teilen sollen. Doch die Polizei ist wenig begeistert und warnt vor „Reizüberflutung“.

Dachau – Verkehrsreferent Volker C. Koch (SPD) wird nicht müde zu betonen, wie wichtig ihm der Radverkehr ist, wie gefährlich manche Radfahrer doch im Dachauer Straßenverkehr lebten und wie dringend daher alles unternommen werden müsste, um die Radfahrer bestmöglich zu schützen.

Absolut niemand würde Koch bei diesen Zielen widersprechen. Und dennoch kam es am Dienstag im Umwelt- und Verkehrsausschuss zu einer Diskussion, die zeigte, dass der verzweifelte Versuch der Stadtverwaltung, den Radverkehr zu fördern, manchen zu weit geht. In diesem Fall geht er sogar der Polizei zu weit.

„Sharrows“ sollen Straßen sicherer machen

Hintergrund war die Idee der Stadtverwaltung, die Dachauer Straßen, „an denen keine höherwertige Radinfrastruktur wie zum Beispiel Schutzstreifen, Fahrradstreifen oder Radwege aus baulicher oder wirtschaftlicher Sicht realisierbar ist“, mit sogenannten „sharrows“ zu versehen. Der Begriff ergibt sich aus der Kombination der Worte „share“, englisch für „teilen“, und „arrow“, also „Pfeil“. Der „sharrow“ bezeichnet damit eine auf die straße gemalte Grafik, die aus einem Doppelpfeil sowie einem Fahrradpiktogramm besteht.

Polizei spricht von Reizüberflutung

In der Straßenverkehrsordnung (StVO) kommen „sharrows“ bislang nicht vor, haben damit also keine gebietende oder verbietende Wirkung. Laut Stadtverwaltung, die sich auf ein Forschungsprojekt der Bergischen Universität Wuppertal und der TU Dresden beruft, hätten die „sharrows“ aber einen deutlich positiven Einfluss auf die objektive und subjektive Sicherheit sowie auf das Verhalten der Verkehrsteilnehmenden. Stadtrat Koch fasste es so zusammen: Die „sharrows“ seien „erstens nicht verboten und zweitens sinnvoll“.

Peter Strauch (CSU) aber war skeptisch. Brauche es dieses zusätzliche Zeichen wirklich? Was gelte bei nicht-benutzungspflichtigen Radwegen, wie etwa an der Schillerstraße? „Wollen wir die Radfahrer jetzt also wieder auf die Straße holen?“ Und überhaupt: „Warum diskutieren wir über diese Vorlage?“

Bauamtsleiter Moritz Reinhold erklärte, dass die „sharrows“ auf eine Anregung des Dachauer ADFC, des allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs, zurückgingen. Zudem habe die Stadt bislang „noch keine eindeutige Regelung dazu“. Indem man das Thema nun dem Umwelt- und Verkehrsausschuss vorlege, erhoffe sich die Stadtverwaltung „eine Meinung, inwieweit unsere Einschätzung geteilt wird“.

Künftig wird über jeden Sharrow einzeln abgestimmt

Peter Gampenrieder allerdings wollte die offenkundig positive „Einschätzung“ der Stadtverwaltung hinsichtlich der „sharrows“ nicht teilen. Abgesehen von der Tatsache, dass es ihn wundere, warum eine Forderung des ADFC direkt als Vorlage in den Ausschuss wandere, wollte er keine „spürbare“ Verbesserung durch ein weiteres Hinweisschild erkennen. Und überhaupt, so betonte er, „halte ich mich im Leben gern an die Polizei“. Die nämlich, das musste auch die Stadtverwaltung zugeben, lehnt die „sharrows“ schlichtweg ab.

Begründung: Die StVO würde die zu verwendenden Symbole und deren Anbringung auf der Straße „ausreichend reglementieren“. Einen „notwendigen Zweck“ der „sharrows“ könne die Polizei daher nicht erkennen. Vielmehr befürchten die Dachauer Beamten „eine Reizüberflutung“ durch die zusätzliche Markierung. Im schlimmsten Fall würden die Verkehrsteilnehmer „keinen Unterschied mehr zu den bevorrechtigten Schutzbereichen wie Fahrradstraße, Radschutz- oder Radfahrstreifen wahrnehmen“.

Verkehrsreferent Koch wollte von dieser Einschätzung aber nichts wissen: Die Dachauer Polizei sei „leider sehr rigoros, was pragmatische Lösungen angeht. Das war früher anders“. Oberbürgermeister Florian Hartmann bot an, dass sich die Verwaltung nun abschnittweise die Dachauer Straßen ansieht und die geplanten „sharrows“ – etwa in einem Zehner-Paket – dem Umwelt- und Verkehrsausschuss vorlegt.

Dies aber wollte CSU-Mann Strauch auf keinen Fall. Er bat vielmehr darum, sparsam mit den „sharrows“ umzugehen. Was die Stadt nämlich viel mehr brauche als weitere Markierungen sei „ein vernünftiges Miteinander. Wir dürfen nicht immer nur sagen: ,Der böse Autofahrer!’“

Die Stadträte werden daher künftig über jeden geplanten „sharrow“ einzeln abstimmen. Am Ende, darin immerhin waren sich alle Stadträte mit Kollegen Koch einig, sei klar: „Radfahrer sind die mit der schlechteren Knautschzone.“