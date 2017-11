Gemeinden planen Lkw- oder Bulldogsperren

Im Landkreis öffnen die Weihnachtsmärkte. Verschärfte Sicherheitsvorkehrungen wird es in der Stadt Dachau nicht geben. Anders reagieren die Verantwortlichen allerdings in den kleineren Gemeinden.

Dachau – Beim Dachauer Christkindlmarkt bleibt es bei dem Sicherheitskonzept der vergangenen Jahre. Erst bei Großveranstaltungen ab 10 000 Besuchern wie dem Dachauer Volksfest muss die Stadt laut den gültigen Plänen handeln: Sie muss in diesem Fall mehr Sicherheitskräfte einsetzen und zusätzliche Poller errichten, um Attentaten oder Amokfahrten so gut es geht vorzubeugen. Hinzu kommen Eingangskontrollen.

„Beim Dachauer Christkindlmarkt werden an einem Spitzentag wie am Sonntag nur rund 500 bis 1000 Besucher erwartet“, sagt Stefan Wolf, Leiter der Dachauer Wirtschaftsförderung. Deshalb brauche die Stadt keine verschärften Sicherheitsvorkehrungen. Vor den Eingängen stünden lediglich Sicherheitsdienstmitarbeiter.

Polizeisprecher Roland Itzstein sagt: „Aktuell gibt es keine Hinweise für eine Gefährdungslage auf dem Dachauer Christkindlmarkt.“ Auch für die Adventsmärkte in den Gemeinden gebe es kein verschärftes polizeiliches Sicherheitskonzept, so Itzstein, denn: „Man kann nie etwas ausschließen, aber die Gefahr für einen Anschlag ist in der Großstadt einfach viel höher.“ Er habe aber erfahren, dass verschiedene Gemeinden im Landkreis Lkw- oder Bulldogsperren planten.

So etwa die Gemeinde Markt Indersdorf. Die Maroldstraße, an der sich der Christkindlmarkt befindet, wird mit zwei Feuerwehrautos blockiert. „Wir wollen damit verhindern, dass ein Anschlag wie auf dem Weihnachtsmarkt in Berlin bei uns passiert“, sagt der Sprecher der Gemeinde, Klaus Mayershofer. Die Feuerwehrautos würden auf Höhe des Schneiderturms und am Gasthof Funk positioniert. Allerdings ist die Maroldstraße auch Zufahrt zum Krankenhaus. Im Notfall gibt die Gemeinde deshalb die gesperrte Strecke frei.