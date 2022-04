Sie ließen Kinderträume wahr werden

Das ist das Haus vom Nikolaus: Finn-Oliver Walter als Krampus (hinten) und Lukas Kolinger als Nikolaus gewannen den Dachauer Jugendpreis. © dreamcapture

Finn-Oliver Walter und Lukas Kolinger haben ein sehr originelles und zu Herzen gehendes Projekt gestartet - und wurden dafür mit einem Preis belohnt.

Dachau – Sie haben Kinderträume wahr werden lassen: ein Treffen mit dem Nikolaus! Bei der 16. Verleihung des Dachauer Jugendpreises sind Finn-Oliver Walter und Lukas Kolinger im März 2022 zu den Siegern gekürt worden. Mit ihrem wohltätigen Projekt „Die Suche nach dem Haus des Nikolaus“ haben die beiden 19-jährigen Dachauer überdies ein Preisgeld von 400 Euro gewonnen.

Und darum ging es bei der Aktion: Kinder finanziell schwächerer Familien bekamen einen Brief vom Nikolaus. Zusammen mit ihren Eltern wurden sie in das Haus des Nikolaus eingeladen. Auf dem Weg dorthin folgten die jungen Teilnehmer einem von Laternen erleuchteten Pfad durch den Wald. Auf diesem warteten interaktive Stationen, an denen die moralischen und geschichtlichen Hintergründe der Nikolaustradition erklärt wurden. In besagtem Haus angekommen, trafen die Kinder dann auf den Nikolaus, Lukas Kolinger, und den Krampus, Finn-Oliver Walter.

Vor Ort las der Nikolaus den Besuchern aus einem Goldenen Buch vor und erzählte noch einmal von dem Brauchtum. Zum krönenden Abschluss bekamen die Kinder Geschenke vom Nikolaus überreicht, die zuvor bei den Eltern abgeholt worden waren.

Die passende Hütte für Nikolaus, Krampus und die Besucher hatte Graf Georg Christoph Maximilian von Hundt zu Lauterbach auf seinem Landsitz bereitgestellt. Mit viel Liebe zum Detail hatten die beiden 19-Jährigen das Haus vom Nikolaus dekoriert, auch eine Feuerstelle und weihnachtliche Musik waren vorhanden. „Wir wollen Gemeinschaft und Werte in den Vordergrund stellen und Kinderträume wahr werden lassen“, so lautete das Ziel der Preisträger. Außerdem sei es ihnen wichtig, einen kulturellen Bildungsauftrag zu leisten.

Verliehen wird der Jugendpreis von einer Jury bestehend aus Mitgliedern des Dachauer Jugendrats sowie Vertretern der Stadtratsfraktionen. Warum gerade „Die Suche nach dem Haus des Nikolaus“ den ersten Platz belegte, verriet Tizian Foidl, Sprecher des Dachauer Jugendrats: „Begeistert hat uns die Kreativität und die eigenständige Durchführung.

Die beiden jungen Männer haben so ein großes Projekt nur zu zweit, ohne Unterstützung einer Gruppe oder eines Vereins, auf die Beine gestellt. Ihnen ist der Weihnachtszauber trotz Coronapandemie gelungen – das ist beeindruckend.“

Ursprünglich hatten Walter und Kolinger bereits 2019 angefangen mit ihrem Engagement, damals noch mit Nikolaus-Hausbesuchen. Doch als ihnen die Coronalage einen Strich durch die Rechnung machte, mussten die Freunde umdenken. Hygienekonzepte, Voranmeldungen, Impfkontrollen, Masken und ein genauer Zeitplan – trotz erschwerter Bedingungen haben sich die jungen Männer nicht von ihrem Projekt abbringen lassen und organisierten „Die Suche nach dem Haus des Nikolaus“ im Dezember 2020 sowie 2021. Auch dieses Jahr planen Kolinger und Walter die Nikolausaktion wieder zu veranstalten.

Nele Behrens