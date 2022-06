Verabschiedung der Abiturienten am JEG in Dachau: „Sie mussten viel aushalten, das tut mir leid“

1,0 und 1,1-Abiturientinnen des JEG (v.l.): Lilian Treiber, Julia Lenz, Lena Schwarz, Emma Gasperini, Rebekka Grötsch, Lotte Eilbacher, Emmi Hanken, Valentina Pelzl, Mina Thuy Duong Pham und Zoe Klietz. Es gratulierten der Schulleiter Peter Mareis (hinten) sowie Landrat Stefan Löwl. © sim

Schulleiter des Josef-Effner-Gymnasiums Peter Mareis verabschiedete 125 Absolventen. Achtmal gab es in diesem Jahr die Note 1,0.

Dachau – „Über sieben Brücken musst du geh’n“, spielte die Lehrer-Band „JEG’s Underground“ auf der Abi-Feier des Josef-Effner-Gymnasiums, die in diesem Jahr im Theatersaal des ASV Dachau stattfand.

Und die sieben Brücken zählte Schulleiter Peter Mareis im Anschluss an den Song auf: Zwei Brücken symbolisierten zum Beispiel den Übertritt auf’s Gymnasium, die dritte Brücke den ersten Schultag, an dem noch 178 Schüler die fünften Klassen besucht hatten. 30 Prozent davon hätten letztlich einen anderen Weg gewählt, so Mareis, der am Ende der Feier 125 Abiturzeugnisse austeilen durfte.

Bei 48 stand eine eins davor. Bei acht sogar eine Null hinter dem Komma und damit so viel 1,0-Absolventen „wie noch nie“, stellte Oberstufenkoordinatorin Gudrun Limpert fest.

Doch zurück zu den Brücken. Die vierte sei die „Pubertätsbrücke“, erklärte der Schulleiter. In der Zeit wären die Schüler im Gegensatz zur fünften Klasse nicht mehr so „unglaublich süß“ gewesen. Die fünfte bezeichnete Mareis als „Pandemiebrücke“ und die damit verbundenen „Corona-Günstiger-Regelungen“. „Sie mussten viel aushalten, das tut mir leid“, so Mareis in Richtung seiner Schützlinge, denen er mit strahlenden Augen nach „zwei Jahren Fleiß und Arbeit, Enttäuschung und Glücksmomenten“ die Abiturzeugnisse überreichte.

Nach der sechsten Brücke, dem Abitur, komme nun die siebte Brücke, die Prachtbrücke – die Abifeier selbst. Die Brücke in die Freiheit.

Mareis wünschte seinen Schützlingen Mut zu träumen und appellierte an sie, sich nicht vor Fehlern zu fürchten. Landrat Stefan Löwl gratulierte dem „guten, fleißigen, intelligenten und engagierten Abiturjahrgang“, der mit dem Abizeugnis nun die „Eintrittskarte in die Welt“ in Händen halte. Nun liege es an den Abiturienten, ob sie in eine „Ich-Zukunft“ gingen oder etwas für die Gesellschaft, die Familie und das ganze Land täten. Und das sowohl beruflich als auch ehrenamtlich.

Statt der viel beschworenen Work-Life-Balance sollten sie lieber versuchen, beides zusammenzuführen und „Glück in der Arbeit“ zu finden. „Sie werden dringend gebraucht“, appellierte der Landrat an die jungen Männer und Frauen, die in großer Mehrheit in Tracht erschienen waren.

Aurelia Räpple und Annika Liebert teilten sich die Abiturrede im Namen ihrer Mitschüler, darunter viele „Chaoten, Teilzeitalkoholiker und Schulschwänzer“. „Geht hinaus in die Welt und macht uns stolz“, wünschten sich die beiden jungen Damen.

In ihrer launigen und unterhaltsamen Rede, in der sie die vergangenen „zwei abgefuckten Jahre“ Revue passieren ließen, erlaubten sie sich, alle Lehrkräfte mit Du anzusprechen, die dies mit Lachen und Applaus beantworteten. Denn mit Vornamen hatten sie hinter vorgehaltener Hand dies bereits während der Oberstufe getan.

„Das zeugt von Vertrauen und Zuneigung“, erklärte Aurelia Räpple. Sie bedankte sich bei ihren Lehrern unter anderem für „Kekse während der Klausur“ oder auch für „Witze, egal, wie schlecht sie waren“. Und natürlich gab es auch Dank an die gesamte Schulfamilie. Von der Sparkasse, dem Elternbeirat und dem Förderverein gab es noch gesonderte Auszeichnungen. Musikalisch umrahmt wurde die Feier von der Big-Band, dem Oberstufenchor und der Lehrerband „JEG’s Underground“.

