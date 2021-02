Sie posen seltener, aber dafür ohne Maske

Die gute Nachricht: Seit Einführung der Sperrstunde sind die Treffen der sogenannten Autoposer-Szene auf dem Schlossplatz seltener geworden. Die schlechte: Wenn sich die jungen Besucher aus der Landeshauptstadt mit ihren hochmotorisierten Fahrzeugen dennoch dort versammeln, ignorieren sie sämtliche Coronaregeln.

Dachau – Am vergangenen Sonntagnachmittag, 18 Uhr, am Schlossberg in Dachau: „Zirka 30 Leute ohne Maske, ohne Abstand, deren Müll wird über die Hecke Richtung Hexengasse geworfen. Die Polizei kommt, Hupkonzert.“ Wenig später, so heißt es in dem Augenzeugenbericht weiter, „fahren elf Autos mit Münchner Kennzeichen, besetzt mit zwei bis vier Personen, ohne Maske, unbehelligt, ohne Personalien-Aufnahme, ohne jegliche Strafe wegen Ausgangsbeschränkung, AHA-Regeln, einfach wieder weg“.

Abgesehen von der Uhrzeit ist die von einem Dachauer, der aus Angst vor dem „Autoposer-Clan“ lieber anonym bleiben will, geschilderte Schlossberg-Szenerie nicht ungewöhnlich: junge Menschen, die mit ihren PS-starken Fahrzeugen von München aus nach Dachau fahren, den Schlossberg hochbrettern, dort feiern und trinken. In Nicht-Corona-Zeiten finden die Treffen erst in den späteren Abendstunden statt; nun, wegen der Sperrstunde, kommt man gezwungenermaßen schon ein paar Stunden früher zusammen.

Klar, sagt Josef Hermann, Hauptamtsleiter im Rathaus, das Poser-Problem der Stadt hat durch Corona abgenommen. Regelmäßige Klagen der Anwohner, wie es sie früher vor allem im Sommer gegeben hat, sind im Rathaus „derzeit nicht bekannt“. Dass sich am Schlossberg immer alle Besucher an sämtliche Regeln halten würden, davon, so heißt es bei der Polizei, könne aber leider auch keine Rede sein. Beamte der Polizeiinspektion würden daher, unter der Woche unterstützt von den städtischen Ordnungshütern, auch regelmäßig die Einhaltung der Regeln dort – also die Einhaltung der Maskenpflicht und der Sperrstunde – kontrollieren.

Genau das aber ist der Grund, warum der Dachauer, der den Vorfall am Sonntag am Schlossberg bemerkt hatte, so enttäuscht ist. Wer etwa in der Münchner Straße sein Auto nur kurz ohne Parkscheibe abstelle, wisse, wie schnell die Staatsmacht ankomme und Strafzettel verteile. Die Jugendlichen am Schlossberg hätten aber nicht nur folgenlos keine Masken getragen oder sonstige Regeln eingehalten, sondern ihm auf seinen Hinweis, doch bitte keinen Müll in die Büsche zu werfen, auch noch Prügel angedroht!

Polizei-Sprecher Stefan Reichenbächer wirbt jedoch um Verständnis. Grundsätzlich würden die Beamten stets zunächst versuchen zu deeskalieren und auf die Sachlage hinweisen. Damit, so Reichenbächer, würde sich manche Sache „oft von selber regeln“. So scheint es auch in diesem Fall gewesen zu sein – der Reichenbächer zufolge von den Beamten der Sonntagsschicht gar nicht erst offiziell vermerkt worden war: Nachdem die Polizei aufgetaucht war, hatten die Autoposer – zwar unter Hupkonzert-Protest – die Örtlichkeit freiwillig verlassen.

Dass die Polizei unterbesetzt oder überfordert sei, das will Reichenbächer ebenfalls nicht stehen lassen. Vielmehr hätten die Beamten in diesem Fall offensichtlich versucht, die Situation „konfliktlos zu bereinigen“. Und die Anregung mancher Bürger, in Sachen Corona-Kontrollen doch einfach die Dachauer Bepo-Kollegen hinzuzuziehen, sei illusorisch: „Die Bereitschaftspolizei ist eine Ausbildungsstätte. Natürlich haben wir da 1000 Leute, aber das sind ja keine fertigen Polizisten, die bloß drauf warten, dass sie rausdürfen.“ Zudem würden sehr wohl Bepo-Kräfte zur Durchsetzung der Coronaregeln herangezogen – nur eben nicht nur in Dachau, sondern in ganz Bayern.

Dass seine Kollegen den Autoposern am Sonntag Verwarnungen ausgesprochen haben, davon ist Reichenbächer aber überzeugt. Denn: „Das wird ja auch erwartet von uns.“