Die Freiraum-Schaffer von Pfiff

Schätzen ihre Tätigkeit als Freiraumschaffer: Julia Obesser, Anna Reisner und Kathrin Loder (v.l.). © loder

Die Organisation Pfiff vermittelt Ehrenamtliche, die Angehörige von Menschen mit Behinderungen entlasten. Julia Obesser, Anna Reisner und Kathrin Loder berichten von der Tätigkeit.

Dachau – Angehörige von behinderten Menschen haben meistens wenig Zeit für sich selbst. Viele Eltern arbeiten in Vollzeit und befinden sich in einem ständigen Spagat zwischen ihrer Arbeit und der Betreuung ihres behinderten Kindes. Pfiff, Partner für Familienunterstützung, Inklusion, Fachberatung und Freizeit in Dachau, vermittelt Assistenten für Freizeit oder Familienunterstützung und gibt den Angehörigen die Möglichkeit, Kraft zu tanken.

In der anstrengenden Corona-Zeit ist die Nachfrage nach Freizeitassistenten rapide gestiegen. Die Liste der Anfragen ist lang und die Bedürfnisse ganz unterschiedlich: Bei Kindern muss oft die Wartezeit auf einen integrativen Kindergartenplatz überbrückt werden, junge Erwachsene möchten auch manchmal andere Ansprechpartner und Freizeitbegleiter als ihre Eltern haben und pflegende Angehörige brauchen eine Pause. „Kinder mit Behinderung kann man nicht mal so einfach zur Nachbarin oder mit Schulfreunden nach Hause schicken“, so erst kürzlich eine Mutter im Beratungsgespräch mit Kathrin Loder von Pfiff.

„Freiraum-Schaffer“, so die Bezeichnung der Assistenten bei Pfiff, entlasten die Angehörigen, indem sie bei der Begleitung, Betreuung oder Pflege von Kindern, Jugendlichen oder erwachsenen Menschen mit Behinderung unterstützen und sie auch bei Freizeitaktivitäten begleiten. Sie unternehmen Spaziergänge, machen gemeinsame Ausflüge, gehen ins Schwimmbad, Fitnessstudio oder in ein Konzert.

Die Einsatzzeiten sind individuell – ein Engagement ist von einer Stunde pro Monat bis hin zu mehreren Stunden pro Woche möglich. Die Altersspanne der Assistenten reicht von 17 bis 70 Jahren, und es werden die unterschiedlichsten Fähigkeiten eingebracht. „Gerade für junge Menschen ist das eine super Möglichkeit ihre Interessen zu teilen, Inklusion zu leben und sich nebenbei etwas dazuzuverdienen“, so Kathrin Loder. Die Assistenten erhalten eine Aufwandsentschädigung, fachliche Informationen und sind bei ihren Einsätzen versichert.

Wieviel Freude diese Tätigkeit macht, erzählt zum Beispiel Anna Reiser (21). Sie ist Assistentin bei einem sechsjährigen Mädchen: „Ich bin bereits seit gut 2,5 Jahren ehrenamtlich bei Pfiff tätig und freue mich immer wieder auf’s Neue, ‚mein Kind’ besuchen zu dürfen. Wir lachen viel, spielen zusammen im Garten oder toben durch das Haus. Durch meine Tätigkeit bei Pfiff habe ich so etwas wie eine zweite Familie dazugewonnen. Zu wissen, dass man in jeder Lebenslage erwünscht ist und gebraucht wird, ist ein unbeschreibliches Gefühl. Zudem geben behinderte Kinder bzw. Menschen einem selbst so viel zurück - wenn sie dich ansehen und voller Freude loslachen sind plötzlich alle Sorgen vergessen. Genau dann weißt du, dass du hier das Richtige machst.“

Julia Obesser (22) ist bereits seit fünf Jahren bei Pfiff tätig und gleich bei zwei Personen Assistentin: bei einem zwölfjährigen Jungen und einem 55-jährigen Mann in Vierkirchen und Allershausen. Sie sagt: „Ich bin gerne ein Teil von Pfiff, weil es Spaß macht mit den unterschiedlichsten Menschen zusammenarbeiten zu dürfen und es schön ist zu wissen, dass man anderen dadurch nicht nur eine Freude macht, sondern sie auch ein Stück weit unterstützen kann. Es ist wahnsinnig toll, wie herzlich man in den Familien aufgenommen wird und wieviel Vertrauen einem entgegen gebracht wird.“ dn

Unterstützer gesucht

Bei Interesse an einer Tätigkeit als Freiraum-Schaffer steht Kathrin Loder von Pfiff als Ansprechpartnerin zur Verfügung unter Telefon 08131 66 66 670 oder kathrin.loder@pfiff-dachau.de.