Einbrecher scheitern zweimal

Bisher unbekannte Einbrecher haben am Wochenende versucht, in Einfamilienhäuser in Petershausen und Odelzhausen einzubrechen.

In einem Fall scheiterten sie an der Tür, im zweiten Fall vertrieb ein Bewohner die Täter, wie die Polizei mitteilte. In der Nacht auf Samstag wollten die Einbrecher in ein Einfamilienhaus in Petershausen einsteigen. Sie scheiterten an der Zugangstür. Es entstand ein Schaden in Höhe von 1000€Euro an der Tür, die Spurenauswertung ist laut Polizei noch im Gange.

In den frühen Morgenstunden des Samstag versuchten Einbrecher in Odelzhausen, durch eine Außentüre in ein Einfamilienhaus zu gelangen. Von den Aufbruchgeräuschen wurde ein Bewohner wach und machte das Licht an. Daraufhin ließen der oder die Täter von ihrem Vorhaben ab und flüchteten. An der Tür entstand 1000 Euro Schaden. Auch hier werden die Spuren noch ausgewertet.