Bürgermedaille für sieben Dachauer: Sie sind der Kitt der Gesellschaft

Bei der diesjährigen Dachauer Bürgerehrung mit der silbernen Bürgermedaille ausgezeichnet wurden (v. l.): Peter Bleisteiner vom ASV Dachau, Alfred Stelzer von der AWO, Jürgen Fritsch von der Wasserwacht, Gerda Kreitmair vom KDFB, Klaus Hack von der Feuerwehr Dachau, Markus Müller vom Fischereiverein sowie Musiker Sigi Heigl. Foto: Sponder © Sponder

Sieben Dachauer sind von Oberbürgermeister Florian Hartmann bei der Bürgerehrung ausgezeichnet worden.

Dachau – „Ohne Ihr vorbildliches ehrenamtliches Engagement wären unsere Stadt und unsere gesamte Gesellschaft um vieles ärmer und kälter“, sagte Dachaus Oberbürgermeister Florian Hartmann am Mittwochabend bei der Bürgerehrung.

Die silberne Bürgermedaille erhielten heuer Peter Bleisteiner vom ASV Dachau, Jürgen Fritsch von der Wasserwacht des BRK, Klaus Hack von der Freiwilligen Feuerwehr Dachau, der Musiker Sigi Heigl und Gerda Kreitmair vom Katholischen Deutschen Frauenbund Dachau. Auch Markus Müller vom Fischereiverein Petri Heil Dachau sowie Alfred Stelzer von der Arbeiterwohlfahrt erfuhren diese Ehrung. Ebenfalls auf der Liste der Geehrten stand Udo Grönbold vom TSV Dachau 1865, der aber seine Bürgermedaille schon eine Woche zuvor bei der Sportlerehrung erhalten hatte.

Peter Bleichsteiner

Den Reigen der zu ehrenden Persönlichkeiten eröffnete der OB mit Peter Bleichsteiner, der sich seit 44 Jahren beim ASV Dachau, vor allem bei der Leichtathletikabteilung, engagiert. 1967 trat er der Abteilung als Mittelstreckenläufer bei und wurde schon bald als Trainer über lange Strecken tätig. 30 Jahre war er Abteilungs-Schriftführer, seit 1979 bis heute Abteilungs-Kassier, und seit 2021 sitzt er auch im Aufsichtsrat des Gesamtvereins. Als Leiter des Wettkampfbüros wertete Blechsteiner bei über 100 Großveranstaltungen die Ergebnisse aus.

Jürgen Fritsch

Mit Jürgen Fritsch ehrte der OB „eine der tragenden Säulen der Wasserwacht im Landkreis Dachau“. Es sei schwer zu sagen, wie viele Menschenleben Jürgen Fritsch und seine Kollegen seit Fritschs Eintritt 1977 in die Wasserwacht-Ortsgruppe Karlsfeld schon gerettet haben. Noch heute rücke er zu jeder Tages- und Nachtzeit als Bootsführer zu Einsätzen aus. Von 2005 bis 2013 war er außerdem Leiter der Kreiswasserwacht und Mitglied des BRK-Kreisvorstands.

Klaus Hack

Mit Klaus Hack, der 1975 zur Freiwilligen Feuerwehr Dachau stieß, ehrte Hartmann einen weiteren Vertreter einer lebensrettenden Organisation. Mit zahlreichen Lehrgängen und Leistungsprüfungen erweiterte er sein Wissen und stellte dieses unter Beweis. Im Vorstand des Feuerwehrvereins übernahm er 1996 das Amt des Schriftführers und füllte es ein Vierteljahrhundert bis 2021 aus. Hack war, so der OB, „eine der bedeutendsten Persönlichkeiten der Feuerwehr“.

Gerda Kreitmair

1992 berief die damalige Vorsitzende des Katholischen Deutschen Frauenbunds (KDFB) in Dachau, Sophie Nauderer, als ihre Stellvertreterin Gerda Kreitmair in den Ortsvorstand. Diesem Führungsteam gehörte Kreitmair bis März 2022 an. Dank ihrer Italienisch-Kenntnisse war sie ein wichtiges Bindeglied zum italienischen Bergsteigerchor aus Mori. Entscheidend beteiligt war sie auch an der Aktion „Herzkissen“ für Brustkrebspatientinnen am Amper-Klinikum und dem Projekt „Omnibus“ der Haunerschen Kinderkrebsklinik mit jährlich über 100 trostspendenden Teddybären.

Markus Müller

Seit 21 Jahren Jugendleiter beim Fischereiverein Petri Heil ist Markus Müller und gibt dort seine theoretischen und praktischen Kenntnisse an die Jugend weiter. Im frühen Teenageralter stieß er 1990 zum Verein. Laut OB ist es Müllers besonderes Anliegen, „den Blick der Jugendlichen für die Vielfalt der Natur zu schärfen“. Die Gewässer seien für Müller lebenswichtige und erhaltenswerte Ökosysteme, die es zu schützen und zu pflegen gelte. Gemeinsam mit seinem Vereinskollegen und Fischereibiologen Dr. Martin Baars kartiert er daneben Gewässer und bestimmt Arten.

Alfred Stelzer

Alfred Stelzer, der 1994 zur Arbeiterwohlfahrt stieß, hat sich nach den Worten des OB stets mit Energie, Beharrlichkeit und großem Herzen für die Schwächeren in unserer Gesellschaft eingesetzt. Seit vielen Jahren ist Stelzer stellvertretender Vorsitzender des Awo-Ortsverbands Dachau. Mit der Übernahme des Vorsitzes in Karlsfeld half er dem dortigen Ortsverband aus einer Krise. 2008 bis 2014 saß er für die FDP im Stadtrat und engagiert sich heute im Seniorenbeirat.

Sigi Heigl

Einen Überraschungscoup landete der Hartmann bei Sigi Heigl, der zusammen mit Stadtrat Robert Gasteiger (FW) als „RoSi-Musi“ schon lange für den musikalischen Rahmen der Feier sorgte und mit der Ehrung nicht gerchnet hatte. Heigls Anliegen, so der OB, sei es in den verschiedensten musikalischen Gruppen oder als Solist und Unterhalter stets gewesen, Menschen für Musik zu begeistern. Als jungen Gitarristen entdeckt hatte ihn 1973 der damaligen Berufsschuldirektor Heinrich Neumaier. Der bewegte Heigl, in den Zitherklub einzutreten, wo er Noten- und Saitenwart, stellvertretender und schließlich bis heute Vorsitzender wurde.

