Keine Lösung für Lärmproblem: Stadträte schließen Fall der Schloss- und Klosterstraße

Von: Stefanie Zipfer

Ein „Bumpern“ und ein „Rattern“: Wenn die Autos über das Kopfsteinpflaster auf der Klosterstraße fahren, macht das laute Geräusche. © habschied

Seit Jahren beschweren sich die Anwohner der Kloster- und Schlossstraße über die Lärmbelästigung durch auf- und abfahrende Autos. Die Stadt versuchte so gut wie möglich zu helfen, ist nun aber am Ende ihrer (finanziellen) Mittel angekommen. Die Anwohner, so die Meinung des Stadtrats, müssten nun lernen, mit dem Verkehr klarzukommen.

Dachau – Der frühere Dachauer Polizeichef Thomas Rauscher fand im vergangenen Oktober deutliche Worte: „Wir haben da oben kein Geschwindigkeitsthema, sondern ein Geräuschthema“. Das viel beklagte Problem mit den Autoposern, so Rauscher, „sehen wir da oben nicht“. Einzige Lösung aus Sicht der Polizei: das laute Kopfsteinpflaster gegen einen leiseren Straßenbelag austauschen.

Doch das wird viel Geld kosten, zumal ja – so merkte im Oktober Stadtrat Christian Hartmann (CSU) an – die gesamte Altstadt unter dem lauten Kopfsteinpflaster leide. Was also tun? Dies fragte sich der Umwelt- und Verkehrsausschuss in seiner jüngsten Sitzung am Dienstag nun zum xten Mal.

Gummischwellen keine leise Lösung

Mögliche Antworten hatte die ÜB/FDP-Fraktion ins Spiel gebracht: neben dem Austausch des Straßenbelags könnten probeweise installierte Gummischwellen den Verkehr bremsen. Eine weitere Möglichkeit, die die ÜB/FDP gern geprüft haben wollte, war die Einrichtung eines elektronischen Parkleitsystems: Wenn den Autofahrern auf Höhe des Herrenausstatters Rauffer angezeigt würde, dass oben der Parkplatz voll ist, würden sie vielleicht gar nicht den Berg hinauffahren.

Die Stadtverwaltung aber wiegelte ab. Die Gummischwellen, so berichtete Oberbürgermeister Florian Hartmann, „können wir gar nicht so schnell wegmachen wie wir sie aufgestellt haben, weil sich die Anwohner über das Bumpern beschweren“. Tatsächlich würde der Schlossberg aufgrund seiner Länge drei Schwellen – à 2000 Euro wohlgemerkt – erfordern, bei denen die Autos dann jeweils erst abbremsen und dann wieder beschleunigen müssten. Eine entsprechende Lärm- und Abgasbelastung wäre also garantiert.

Parkleitsystem zu teuer

Auch die Idee mit dem Parkleitsystem erweist sich laut Verwaltung als nicht praktikabel. Erstens ist der Parkplatz am Schloss nicht mit Einzelparkflächen und entsprechenden Sensoren markiert, zweitens würden ja auch die Angestellten des Amtsgerichts auf- und abfahren. Eine Unterscheidung zwischen Berufs- und Besuchsverkehr wäre also schwierig. Um den notwendigen Stromanschluss in der Klosterstraße zu installieren, wären außerdem 30 000 Euro nötig. Da es aber laut Verkehrsreferent Volker C. Koch (SPD) abgesehen von einigen wenigen Einzelveranstaltungen am Schlossberg nie „übervoll“ sei, könne man sich die Idee mit dem Parkleitsystem „eigentlich sparen“.

Wiener Pflaster und die „Schlucht“ sind das Problem

Bleibt als dritte Möglichkeit der Austausch des Straßenbelags, für den der Ausschuss in besagter Oktober-Sitzung auf die eindeutige Empfehlung der Polizei hin eine entsprechende Untersuchung samt Haushaltsmitteln freigegeben hat. „Der Hauptpunkt bleibt das Rattern“, fasste Koch zusammen. Die Altstadt sei nun mal unter der Ägide von OB Lorenz Reitmeier „mit diesem tollen Wiener Pflaster ausgestattet worden“. Keine Diskussionen über den Lärm am Schlossberg hätte man nur gehabt, wenn „wir die Wohnbebauung nicht zugelassen hätten“. Denn klar sei: In dieser „Schlucht“ in der Altstadt sei es nun mal lauter als im Lus.

„Als die Wohnungen gebaut wurden, war bekannt, dass da eine Straße ist.“

Die Kollegen gaben Koch recht. Thomas Kreß (Grüne) fand es daher auch „seltsam“, dass die Anwohner mit ihren Beschwerden versuchen würden, diese öffentliche Straße quasi zu einer Privatstraße umwidmen zu wollen. „Als die Wohnungen gebaut wurden, war bekannt, dass da eine Straße ist.“

Auch Peter Strauch (CSU) betonte, dass jeder Anwohner im Vorfeld von dem Kopfsteinpflaster wusste. Er habe daher, als die Wohnungen genehmigt wurden, „nicht gedacht, dass es so viel Ärger geben wird“. Der Stadtrat, so Strauch, habe sich in den letzten Monaten und Jahren „wirklich intensiv mit der Lärmbelästigung beschäftigt“. Was bleibe sei nun die Erkenntnis: „Diese Schwellen will keiner. Und ein Parkleitsystem, wie soll das gehen?“

Dass langfristig ein neuer Straßenbelag für Ruhe – in jeder Beziehung – sorgen könnte, bezweifelte Peter Gampenrieder (ÜB) allerdings: „Die Anwohner werden nicht zufrieden sein. Es fahren einfach immer noch sehr viele Menschen rauf und runter.“

„Unsägliche“ Klagen Um die sogenannten Autoposer von ihren nächtlichen Treffen am Schlossplatz abzuhalten, hatte die Stadt eine elektronische Polleranlage installiert. Vor allem junge Männer waren es aber in den vergangenen Monaten, die ihre Autos an der Schlossberg-Sperre beschädigten – und daraufhin die Stadt verklagten: Die Poller seien fehlerhaft und hätten die Unfälle verursacht, so die Argumentation der Kläger. Bislang behielt die Stadt jedes Mal Recht vor Gericht, was Stadtrat Volker C. Koch (SPD) gut fand: „Wer nicht autofahren kann, soll dafür bestraft werden. Ein normal fahrender Mensch fährt nicht auf diese Poller!“ Was die Anwälte der Kläger da inszenierten, sei daher einfach nur „unsäglich“. zip

Stadtbiergarten wird Problem wohl neu entfachen

Zumal der Verkehr in nicht allzu ferner Zukunft sogar zunehmen dürfte, wie CSU-Sprecher Strauch prophezeite: „Wir dürfen nicht vergessen: Da oben kommt noch ein Biergarten hin!“ Seine Kollegen stellte er daher schon mal auf weitere Diskussionen mit den Anliegern zum Thema Lärm ein. Er sei „gespannt, was da noch alles kommt. Aber das sehen wir dann, wenn es so weit ist“.