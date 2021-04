Sieben-Tage-Inzidenz sinkt leicht

Robert-Koch-Institut meldet Rückgang auf 149,1 im Landkreis Dachau

Dachau – Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Dachau lag gestern bei 149,1 und stellte erstmals einen leichten Rückgang nach sieben Tagen kontinuierlichem Anstieg dar.

Schulunterricht

Der Schulunterricht findet demnach auch in der kommenden Woche nur in der Jahrgangsstufe 4 der Grundschulen, der Jahrgangsstufe 11 der Gymnasien und Fachoberschulen sowie in Abschlussklassen als Präsenzunterricht statt. Für Schüler, für Lehrkräfte und das weitere an Schulen tätige Personal besteht eine mindestens zweimal wöchentliche Testpflicht. Am Präsenzunterricht dürfen nur Schüler teilnehmen, die zu Beginn des Schultages über ein schriftliches oder elektronisches negatives Ergebnis eines PCR- oder POC-Antigentests verfügen oder in der Schule einen Selbsttest mit negativem Ergebnis vorgenommen haben.

Testpflicht im Hort

Auch im Hort dürfen ab Montag nur noch Schulkinder betreut werden, die einen negativen Testnachweis vorlegen können (Testung in den Schulen bzw. bei Distanzunterricht Testung im Hort). Die Informationen zur Umsetzung und konkreten Unterrichtsgestaltung gibt es von den Schulleitungen. In den Kindertageseinrichtungen erfolgt nur eine Notbetreuung. Das gilt auch für organisierte Spielgruppen. Um ein verbundweit einheitliches Vorgehen zu gewährleisten, werden im Landkreis nächste Woche neben dem MVV-Schulfahrplan auch die Corona-Verstärkerbusse eingesetzt werden.

Situation an Klinik

Die Situation an der Helios Amper Klinik ist noch relativ normal. Gestern befanden sich drei Covid19-Patienten auf Intensivstation (77, 77 und 84 Jahre alt) sowie zwölf auf Normalstation (Alter zwischen 36 und 83 Jahren, Durchschnitt 62,3 Jahre).

Schnellteststation

Ab Mittwoch, 21. April, betreibt das BRK am Landratsamt eine Schnellteststation. In der ersten Woche, 21. bis 23. April, wird von 7.15 bis 9 Uhr getestet, ab 26. April immer werktags von 7 bis 12 Uhr. Anmeldungen unter www.landratsamt-dachau.de/coronatest. Alle Informationen rund um den Sonderimpftag heute auf Seite 3. dn