Selbstlos im Dienst der Allgemeinheit

Zur 50. Dachauer Bürgerehrung hat OB Florian Hartmann im Alten Rathaussaal zehn verdiente Ehrenamtliche mit der Silbernen Bürgermedaille der Großen Kreisstadt ausgezeichnet.

Dachau – „Für Verdienste um das Wohl der Stadt, selbstlosen Einsatz im Dienste der Allgemeinheit und für besondere Fälle ist die Ehrung gedacht“, so ein von OB Hartmann zitierter Stadtratsbeschluss von 1973 zur Gestaltung der jetzigen silbernen Bürgermedaille. Den heuer geehrten zehn Preisträgern attestierte der OB: „Ohne Ihr vorbildliches ehrenamtliches Engagement wären unsere Stadt und unsere gesamte Gesellschaft um vieles ärmer und kälter.“

Den Reigen der zu Ehrenden eröffnete das Stadtoberhaupt mit Heinz Dietz. Er ist bei der seit 1953 bestehenden Theaterabteilung des ASV Dachau, dem sogenannten „Theater am Stadtwald“, nicht nur ein erfahrener Schauspieler, sondern seit 15 Jahren auch deren Abteilungsleiter sowie im Vorstand des Gesamtvereins tätig. Besonders liege Dietz die Kinder- und Jugendbühne am Herzen. Heinz Dietz bedankte sich für die Auszeichnung und dafür, dass die Stadt das Ehrenamt im Auge habe.

Seit 55 Jahren ist Karolina Ettenberger Mitglied im Schützenverein Frohsinn Udlding und dort seit 1979 Schriftführerin. Nach den Worten des OB unterstützt sie mit ihrem Mann Josef den Verein in allen Belangen. Daneben sei sie auch noch in der Kirche aktiv, egal ob bei der Caritas-Sammlung oder beim Binden von Advents- oder Osterkränzen.

Mit Josef Hartmann, dessen Sohn Christian und Enkel Sebastian Hartmann ehrte Namensvetter Florian Hartmann drei treibende Kräfte des vor über 40 Jahren von Josef Hartmann mitgegründeten Wurftaubenclubs (WTC) Dachau. Josef Hartmann war anfangs zweiter Schützenmeister und bis 2016 Sportleiter. Er, sein Sohn und sein Enkel heimsten unzählige Titel ein. Durch ihre herausragenden sportlichen Leistungen habe das Trio den WTC „quasi zum FC Bayern des Wurftaubenschießens und damit zu einem sportlichen Aushängeschild der Stadt Dachau entwickelt“, sagte der OB.

„Bernd Jokisch ist seit 1988 Mitglied der Naturfreunde Dachau“, schritt das Dachauer Stadtoberhaupt zur nächsten Ehrung. „Seine Frau Erika trat den Naturfreunden 1993 bei. Seit 2002 sind die Eheleute als Hüttenreferenten für die Übernachtungen und die sonstigen Hausbelegungen des Naturfreundehauses in Günding zuständig.“ Die zeit- und arbeitsintensive Betreuung der Gäste wiederhole sich ganzjährig nahezu wöchentlich.

Initiator, Motor und Taktgeber des Vereins Löwenkinder Dachau e.V. ist deren Vorsitzender Dr. Frank Menauer. Er hatte den Verein 2011 zusammen mit seinem Bruder Carl-Gunther Rauch gegründet. Ziel des Vereins ist es, seelisch und körperlich misshandelte Kinder finanziell zu unterstützen und Einrichtungen zu fördern, die sich vornehmlich um die Schicksale junger Menschen in Stadt und Landkreis Dachau kümmern, so Florian Hartmann. Der Geehrte nahm die Bürgermedaille nur stellvertretend für die an, die ihn unterstützen, allen voran seine Lebensgefährtin Anastasia Adamkiewicz und Professor Dr. Hjalmar Hagedorn sowie alle, die Spenden beisteuerten, erklärte Menauer.

„Am 2. April dieses Jahres gab Irmgard Reichl nach 29 Jahren als Kirchenmusikpflegerin und Dekanatsmusikerin in der Pfarrei Heilig Kreuz ihren kirchenmusikalischen Abschied“, wandte sich der OB der nächsten Preisträgerin zu. „In diesen drei Jahrzehnten hat sie die Kirchenmusik in Dachau geprägt wie keine andere.“ Reichl nahm die Auszeichnung für alle an, die „sich haben begeistern lassen und mit mir die Kirchenmusik gestaltet haben“.

Mit ihrer Einstellung sei Helga Schirmann, die sich seit über 30 Jahren im Gemeindeleben der Gnadenkirche Dachau engagiert, laut OB „nicht nur eine unverzichtbare Hilfe für Einzelne, sondern ein strahlendes Vorbild, was nachbarschaftliche Achtsamkeit, Hilfsbereitschaft und aktiv gelebte Nächstenliebe betrifft“. Helga Schirmann engagiere sich vor allem im Diakoniekreis, der zumeist ältere Mitmenschen unterstützt und betreut.

