Landkreisbauern entdecken die bienenfreundliche Silphie

Die Donau-Silphie ist dank ihrer gelben Blüten schön anzuschauen. Doch was kann die Pflanze, die mittlerweile vermehrt im Landkreis Dachau angebaut wird?

Dachau– Laut den Aussagen des Saatgutherstellers Metzler & Brodmann Saaten GmbH, soll die Silphie ein wichtiger Träger in der Energiewende sein.

Klimaschutz, 100 Prozent Ökostrom, umweltfreundliches Biogas, Regionalität und faire Landwirtschaft, das alles versprechen Metzler & Brodmann. Zudem soll sie eine Alternative zum Mais sein, da die Silphie eine besonders energiereiche Pflanze ist, die in mehreren Bereichen einen Vorteil gegenüber dem Mais hat. Die längere Blühphase der Pflanze kommt den Bienen zu Gute und fördert damit die Artenvielfalt.

Anton Kreitmair, Bezirkspräsident und Kreisobmann des Bayerischen Bauernverbandes, sieht das kritisch: „Sie ist eine Alternative zum Mais, aber im Vergleich dazu ist die Wirtschaftlichkeit nicht annähernd“, sagt er. Die Silphie würde zwar die Artenvielfalt fördern und dem Bienensterben wegen ihrer längeren Blühphase entgegenwirken, allerdings sei sie nicht die große Lösung für die nächsten Jahre. „Die Silphie ist eher ideal für kleinere Flächen“, sagt Kreitmair.

Im Landkreis findet man die Pflanze schon auf einigen Feldern. So zum Beispiel in Webling bei Familie Schmid oder in Weichs bei Kreisbäuerin Emmi Westermeier auf den Feldern. Laut der Internetseite von Metzler & Brodmann wurden inzwischen sieben Felder im Landkreis Dachau mit der Donau-Silphie bepflanzt.

ly