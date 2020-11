Simon Sedlmair neuer BBV-Kreisobmann

Nach dem Tod von Anton Kreitmair aus Kleinberghofen hat der BBV-Kreisverband einen Nachfolger gewählt. wegen Corona per Briefwahl

Landkreis – Simon Sedlmair ist neuer Obmann des BBV-Kreisverbands Dachau. Der Landwirt aus Puchschlagen wurde per Briefwahl gewählt.

Durch den Tod des Präsidenten des BBV-Bezirksverbands Oberbayern und Kreisobmanns Anton Kreitmair war eine Neuwahl im Kreisverband nötig geworden. Kreitmair war am 12. September an den Folgen einer Krebserkrankung gestorben. Er stand seit 2005 an der Spitze des BBV-Kreisverbands.

Simon Sedlmair war zuletzt Kreitmairs Stellvertreter gewesen. Seit 1991 ist er im Bayerischen Bauernverband als Ortsobmann aktiv. Mit seiner Familie führt er einen erfolgreichen Milchviehbetrieb.

Zum neuen stellvertretenden Kreisobmann wurde Josef Kari aus Piflitz gewählt. Der 38-jährige Techniker im Bereich Landwirtschaft ist neben der Bewirtschaftung seines Milchvieh- und Bullenmastbetriebs vor allem in der überbetrieblichen Zusammenarbeit mit seinem landwirtschaftlichen Lohnunternehmen tätig.

Mit Ludwig Schmidt wurde zudem ein weiteres Mitglied in den Kreisvorstand gewählt. Schmidt bewirtschaftet in Tandern einen Milchviehbetrieb. dn