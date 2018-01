Smart kippt nachZusammenstoß um

Ein Smart ist nach einem Zusammenstoß mit einem Toyota auf die Seite gekippt. Der 27-jährige Fahrer wurde dabei leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Dachau–Der Toyota-Fahrer, ein 82-jähriger Dachauer, wollte am Freitagmittag vom Weblinger Weg nach rechts auf die Freisinger Straße abbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt des Smart-Fahrers, ein 27-jähriger Hebertshauser. Bei dem Zusammenstoß kam der Smart nach rechts von der Straße ab und kippte auf die Fahrerseite. Der 27-Jährige zog sich Schürfwunden und Prellungen zu. Der Unfallverursacher sowie die Beifahrer blieben unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich am Toyota des Unfallverursachers auf 1500 Euro, am Smart auf 7500 Euro. Zudem musste der Smart abgeschleppt werden. Die Feuerwehr unterstützte die Polizei bei den Verkehrssicherungsmaßnahmen. dn