So ist der Umgang mit strafunmündigen Tätern

Dachau

Von Miriam Kohr schließen

Kinder unter 14 Jahren gelten als strafunmündig, werden somit nicht vor Gericht gestellt. Im Landkreis Dachau scheinen sich Taten von unter 14-Jährigen nicht zu häufen, doch sie bleiben nicht ohne Folgen, wie das Jugendamt bestätigt.

Dachau – 70 Fälle, bei denen Kinder unter 14 Jahren eine Straftat begangen haben, sind dem Dachauer Jugendamt aus dem Jahr 2021 bekannt, 2022 waren es 60 Fälle. „Der Rückgang ist auf Corona zurückzuführen“, bilanziert Ingolf Baumgartner, stellvertretender Leiter des Dachauer Jugendamtes. Wegen den Beschränkungen gab es schlichtweg weniger Gelegenheiten, Straftaten zu begehen. In diesem Jahr zählte er bisher 27 Fälle. „Wir gehen davon aus, dass wir heuer wieder auf das Niveau von vor Corona kommen.“ Zum Vergleich: Straftaten von 14- bis 21-Jährigen, von Gesetzes wegen Heranwachsende, wurden 2021 363 verzeichnet und im Jahr 2022 337.

+ Ingolf Baumgartner ist stellvertretender Dachauer Jugendamtschef. © Miriam Kohr

„Die Straftaten der strafunmündigen Kinder reichen von Bagatelldelikten wie Kaugummi stehlen bis hin zu gravierenden Straftaten wie Körperverletzung oder Besitz sowie Verbreitung von kinderpornografischen Schriften.“ Gerade letzteres steige stark an – jedoch unabhängig vom Alter. Baumgartner hat das Gefühl, dass grundsätzlich mehr Fälle angezeigt würden, was früher bei Mobbing beispielsweise selten der Fall gewesen sei.

In der Regel bekommt das Jugendamt alle Fälle von der Polizei mitgeteilt. Einen Fall eines Totschlags oder gar Mords durch ein strafunmündiges Kind hat Baumgartner in seinem Archiv im Jugendamt Dachau nicht gefunden. Auch, dass die Täter immer jünger werden, könne er anhand seiner Zahlen für den Landkreis nicht bestätigen.

Wenn eine Straftat, die ein Kind oder Jugendlicher begangen hat, beim Jugendamt eingeht, hängt das weitere Vorgehen davon ab, wie schwer die Tat wiegt. „Grundsätzlich unterbreiten wir den Eltern unser Beratungsangebot“, erklärt Baumgartner. Dabei ist es nicht wichtig, ob Täter unter oder über 14 Jahre alt sind. Ist der Tatbestand gering, wie beim Kaugummiklau, und die Eltern melden sich nicht zurück, wird nichts mehr weiter unternommen. „Dann belassen wir es dabei“, bestätigt Baumgartner. Ist ein Delikt schwerwiegender, wird ein konkreter Termin ausgemacht. „Die meisten Eltern kommen tatsächlich“, erzählt er. Viele Familien seien am Ende sogar froh. „Oft haben Eltern bereits länger das Gefühl, es liegt etwas im Argen, wären aber nie auf die Idee gekommen, das Jugendamt um Hilfe zu bitten.“

In den Gesprächen mit den Eltern wird nach Problemen des Kindes, aber auch der Eltern gesucht. Oft gilt es erst einmal herauszufinden, ob ein erzieherischer Mangel oder soziale Probleme eine Rolle spielen. Lösungen können am Ende sozialpädagogische Hilfe, Hilfe zur Erziehung, therapeutische Beratung, aber auch eine stationäre Aufnahme des Kinds beispielsweise in einer Jugendhilfeeinrichtung sein. Bei den Gründen für die Tat eines strafunmündigen Kinds halten sich laut Baumgartner der schlechte äußere Einfluss im Umfeld des Kindes und die Überforderung der Eltern bei der Erziehung in etwa die Waage.

Wiegt die Tat des Kinds schwer und die Erziehungsberechtigten weigern sich, Termine wahrzunehmen und Angebote anzunehmen, kann der Fall beim Familiengericht landen, das dann Maßnahmen gerichtlich anordnen kann. „Der Weg über das Familiengericht ist stets sehr gut unter allen Gesichtspunkten vorher abgewogen“, erklärt der Leiter des Jugendamts. Ihm sei jedoch in den vergangenen fünf Jahren kein Fall mit strafunmündigen Tätern bekannt, der beim Familiengericht gelandet sei.

Baumgartner ist es wichtig zu betonten, dass das Jugendamt nicht nur den Familien der Täter zur Seite steht: „Wir kümmern uns natürlich um die Opfer genauso. Wir sind Ansprechpartner für beide Seiten.“

Neben den Beratungen im Fall einer Straftat spielt für das Jugendamt mit seinen 28 pädagogischen Mitarbeitern die Prävention eine große Rolle. „Schulen können sich jederzeit an uns wenden, damit wir vor Ort junge Menschen für bestimmte Themen im Vorfeld sensibilisieren“, sagt Baumgartner. Mit dem großen Netzwerk des Jugendamts, zu dem die Polizei, Drogen- beziehungsweise Suchtberatung, die Jugendsozialarbeit und die Vereine gehören, könnten in Abstimmung mit der Schule präventive Angebote für Klassen angeboten werden. Dies sei bereits regelmäßig zu den Themen Alkohol, Drogen oder Mobbing geschehen.

Grundsätzlich ist Baumgartner froh, im Dachauer Jugendamt mit insgesamt 80 Mitarbeitern gut aufgestellt zu sein. „Die Politik im Landkreis sieht eine gute Jugendarbeit als Notwendigkeit an und unterstützt uns. Die Rahmenbedingungen sind gut“, sagt er und ist froh, all die Leistungen anbieten zu können. „Das ist nicht überall so“, weiß er.