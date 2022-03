So wenige Verkehrstote im Landkreis Dachau wie lange nicht mehr

Von: Stefanie Zipfer

Der gefährlichste Unfallknoten: An der Indersdorfer Gabel hat es im Jahr 2021 22 Mal gekracht. © Polizei Dachau

Die Zahl der Verkehrstoten, der Unfälle unter Alkoholeinfluss und der Verletzten war 2021 so niedrig wie lange nicht. Das sagt die polizeiliche Statistik.

Landkreis – „Wie das Jahr 2020 stand auch 2021 unter dem Einfluss von Corona“, berichtet Polizeisprecher Günther Findl eingangs seiner jüngsten Verkehrsbilanz. Konkret bedeutet dies: Allgemeine Einschränkungen und die Arbeit im Homeoffice wirkten sich auf das Verkehrsgeschehen aus. Auf den Straßen war schlicht weniger los, so dass es im Vergleich zu den Vor-Pandemie-Jahren erneut zu vergleichsweise niedrigen Unfallzahlen kam.

Polizei verzeichnet 2021 insgesamt 4140 Unfälle im Landkreis Dachau

So verzeichnete die Dachauer Polizeiinspektion im Jahr 2021 insgesamt 4140 Unfälle, was zwar einen minimalen Anstieg (plus zwölf) gegenüber dem Vorjahr bedeutet, aber weit unter den Zahlen von 2019 (4814 Unfälle), 2018 (4819) und 2017 (4833) liegt. Dass die Unfallzahlen 2021 überhaupt auf 4140 kletterten, liegt Findl zufolge auch an den ungewöhnlich vielen Wildunfällen (49), die sich vergangenes Jahr ereignet hätten. Wildunfälle, gibt Findl zu, hätte es 2021 nämlich wirklich „sehr viele“ gegeben. Das Phänomen erklären oder ihm durch Maßnahmen begegnen könne man allerdings nicht: „Wir haben ja an den bekannten Wildwechsel-Stellen eine Beschilderung. Im Prinzip hilft nur: aufmerksam fahren.“

Die positiven Nachrichten in Findls Bericht sind aber vor allem diese: Die Anzahl der Personen, die auf den Straßen von Stadt und Landkreis ums Leben kamen, ist gegenüber dem Jahr 2020 von zehn auf nur noch vier im Jahr 2021 gesunken. Zum Vergleich: Im Jahr 1976 verloren noch 39 Menschen auf den Dachauer Straßen ihr Leben, im Jahr 1980 waren es sogar 42. Seit Mitte der 1980er-Jahre aber geht der Trend stetig bergab. „Unser Ziel ist natürlich immer, die Zahl der Getöteten so weit wie möglich zu senken“, betont Findl.

Unfälle mit Personenschaden erkennbar zurückgegangen

Und auch bei den sogenannten Unfällen mit Personenschäden gingen die Zahlen „erkennbar“ zurück, wie die Polizei es formuliert: Nach 969 Verletzten im Jahr 2017, 875 in 2018, 831 in 2019 und 708 in 2020 zählte die Polizei im Vorjahr mit 632 Verletzten so wenige wie seit gut 40 Jahren nicht mehr. Auch die Zahl der Schwerverletzten sank von 38 im Jahr 2020 auf 20 im Jahr 2021.

Fünf-Jahres-Vergleich: Deutlich zu erkennen ist, dass 2021 wie auch das Jahr 2020 erneut unter dem Einfluss von Corona standen. © Polizei

Zu den Verkehrsmitteln, die neue Herausforderungen stellen, gehörten in den Vorjahren auch die Pedelecs beziehungsweise E-Bikes. Nach einem „sprunghaften“ Anstieg der Unfallzahlen stabilisierte sich die Zahl der Unglücke laut Findl jedoch. So gab es im Jahr 2021 insgesamt 22 Unfälle mit Pedelecs, im Jahr 2021 waren es nur noch 18. Zwei Personen wurde dabei schwer, 17 leicht verletzt. „Unverändert auffällig“, so Findl, ist dabei die Tatsache, dass „die Personengruppe der über 50-Jährigen überproportional“ in der Unfallstatistik vertreten ist und dass bei zwölf der Unfälle „die Pedelec-Fahrer die Alleinverursacher“ waren.

Für unsichere Pedelec-Fahrer empfiehlt die Polizei daher ein Sicherheitstraining. Zudem sollten die E-Biker an unübersichtlichen Stellen und Einmündungen „ihre Geschwindigkeit anpassen“. Dort komme es Findl zufolge nämlich häufig zu Konflikten. Überhaupt gelte es, „nicht nur das Handy mit einer Hülle zu schützen, sondern auch den Kopf. Tragen Sie einen Helm“, fordert Findl die Radler auf. Zudem sei an helle Kleidung und Beleuchtung zu denken.

Weniger Unfälle mit Alkohol am Steuer

Dass Lockdown und Ausgangssperren auch ihr Gutes hatten, beweist die weiter sinkende Zahl der Unfälle, die unter Einfluss von Alkohol entstanden. Nach 61 Alkoholunfällen im Jahr 2018, 67 im Jahr 2019 und 44 im Jahr 2020 zählte die Polizei im Vorjahr nur noch 34 Unfälle dieser Art.

Einen Höchstwert im Vergleich zu den Vorjahren gab es – im positiven Sinn – bei den von der Polizei aufgeklärten Unfallfluchten. Von 753 Fällen wurden 280 Unfallverursacher ermittelt – das entspricht einer Aufklärungsquote von 37,18 Prozent!

Was die Örtlichkeiten der Unfälle angeht, findet man in der jüngsten Unfallbilanz wenig Neues: Die Haupt-Unfallknoten wie auch Unfallstrecken sind demnach gleich geblieben (siehe Kasten). So ist im Landkreis mit 261 Unfällen und 80 Verletzten die Staatsstraße 2047 zwischen Dachau und Schwabhausen weiterhin die unfallträchtigste Strecke, die Indersdorfer Gabel mit 22 Unfällen und 22 Verletzten der gefährlichste Unfallknoten. In der Stadt bleibt die Münchner Straße mit 89 Unfällen der häufigste Einsatzgebiet der Polizei.

