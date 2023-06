So wird der Garten im Landkreis Dachau eine Oase für Genießer

Klein, schmuck, duftend: Lavendelblüten. © PETER KEES

Zum 23. Mal findet an diesem Sonntag der Tag der offenen Gartentür im Landkreis Dachau statt. Heuer kann der Garten von Franz und Renate Seitz in Dachau besucht werden.

Landkreis – In vielen Gärten der Region summt und brummt es gerade. Sträucher und Bäume blühen und zaubern ein idyllisches Bild, worüber sich auch die Bienen freuen. Dabei gleicht kein Garten dem anderen. Vielmehr lassen Menschen dort ihrer Fantasie freien Lauf und gestalten ihren Garten ganz individuell.

Tag der Offenen Gartentür am Sonntag

Passend zum Thema der vielfältigen und kreativen Gärten findet denn auch der diesjährige „Tag der offenen Gartentür“ im Landkreis an diesem Sonntag, 11. Juni, statt. Ziel dieses Tages ist einmal mehr, die Schönheit und Bedeutung der Gärten zu feiern. Veranstalter sind, wie jedes Jahr, der Bezirksverband Oberbayern für Gartenkultur und Landespflege e.V., die jeweiligen oberbayerischen Kreisverbände für Gartenbau und Landespflege sowie die Kreisfachberater für Gartenkultur und Landespflege an den Landratsämtern.

„Gärtnerseelen sind schon etwas Besonderes. Jeder hat seine eigenen Vorlieben“, erklärt Melitta Fischer, die im Landratsamt als Leiterin des Projekts „Der Landkreis Dachau summt“ naturnahes und insektenfreundliches Gärtnern schon von Berufswegen gut findet.

Der eine bevorzugt Ordnung, der andere mag es wild

„Auch Naturgärten können ganz unterschiedlich sein, ganz nach dem eigenen Geschmack.“ Der eine bevorzuge geordnete Staudenbeete, der andere liebe es eher wild und lasse der Natur ihren Lauf. Und wieder andere setzten auf Magerstandorte mit einer Trockenmauer, so Fischer. Die Vielfalt der Gärten spiegele die kreative Individualität ihrer Besitzer wider – ganz nach dem Motto: „Zeig mir deinen Garten, und ich sage dir, wer du bist!“ Melitta Fischer ist daher überzeugt: „Von kunstvollen Blumenbeeten bis hin zu naturnahen Rückzugsorten bieten die Gärten der Region für jeden Geschmack etwas!“

Doch viele Gärten seien nicht nur ästhetisch ansprechend, sondern auch ökologisch wertvoll. Immer mehr Gartenbesitzer würden sich dafür einsetzen, insekten- und bienenfreundliche Lebensräume zu schaffen, weiß Fischer. Allerdings fehle vielen Menschen das nötige Wissen, um dies optimal umzusetzen. Oft würden die falschen Pflanzen gewählt oder es fehlt schlichtweg an natürlichen Lebensräumen. „Denn genau wie wir Menschen benötigen auch die Tiere ausreichend Nahrung, Wasser und ein Zuhause“, betont die Expertin. Daher sei es besonders wichtig, auf nektar- und pollenreiche heimische Pflanzen zu setzen.

Die Auswahl sei groß. Fischers Tipp: der Borretsch, in der Fachsprache Boraginum officinale genannt, eine Gewürz- und Heilpflanze. Sie ist Fischer zufolge nicht nur bei Bienen und Schmetterlingen beliebt, sondern auch „pflegeleicht und blüht von Mai bis September mit wunderschönen blauen Blüten“.

Wasserstellen sich wichtig

Wasserstellen wie kleine Tränken oder Teiche sowie geeignete Wohnräume wie Sandhaufen und Trockenmauern trügen ebenfalls dazu bei, den Lebensraum für Insekten und andere Tiere zu sichern. „Denn Futter, Wasser und ein Zuhause lassen sich überall bereitstellen, selbst auf dem kleinsten Balkon“, gibt die Fachfrau aus dem Landratsamt den Hobbygärtnern mit auf den Weg.

Aber auch der Trend zum essbaren Garten wird von vielen Menschen in der Region umgesetzt, wie Siegfried Lex, Kreisfachberater für Gartenkultur und Landespflege im Landkreis Dachau, betont. „Immer mehr Menschen bauen regionales Obst und Gemüse im eigenen Garten an. Auch aufgrund der steigenden Inflation gewinnt die Selbstversorgung für viele Menschen an Bedeutung.“

Ein Beispiel, wie Pflanzen- und Tierwelt in einem Garten perfekt zueinander finden und auch die Ästhetik nicht zu kurz kommt, ist der Garten von Franz Seitz und seiner Frau Renate Frank-Seitz aus Dachau. Die beiden heißen bei der diesjährigen 23. Auflage des Tages der offenen Gartentür die Besucher in ihrem grünen Refugium in der Kleingartenanlage Kufsteinerstraße 18 G, Sektion Tulpenweg 1116, bei freiem Eintritt von 10 bis 17 Uhr willkommen.

Beeindruckender Garten von Franz Seitz und Renate Frank-Seitz

In diesem „beeindruckenden Zier- und Nutzgarten“, wie Werner Gruber, Vorsitzender des Kreisverbands für Gartenbau und Landespflege, die Anlage von Franz Seitz und Renate Frank-Seitz nennt, spielt Wasser eine zentrale Rolle. Gruber zufolge grenze nämlich ein naturnaher Teich mit Biberbiotop an den Garten, und zwei Gartenteiche mit Fischen böten faszinierende Anziehungspunkte für Amphibien.

Er freut sich daher schon jetzt, wenn am Sonntag möglichst viele Garten- und Naturliebhaber zusammenkommen. Um Perfektion, betont er, gehe es dabei nicht: „Es gilt, einfach ins Gespräch zu kommen, Erfolge wie auch Fehlschläge zu diskutieren und Tipps und Tricks auszutauschen.“

