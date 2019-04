So wird Politik auch Frauensache

Die Kreisrätinnen fordern Frauen auf, in der Politik mitzumischen. Bei einer Podiumsdiskussion überreichten die Politikerinnen dem Landrat einen Antrag mit der Forderung nach einer Quote im Kreistag.

So wie Annika Hille geht es sicher einigen Frauen: Die 19-Jährige aus Bergkirchen studiert Politikwissenschaft und würde sich gerne in ihrer Heimat politisch engagieren. Aber: „Ich habe das Gefühl, dass man nicht so offen ist für junge Leute“, sagt sie. Also fasste sie sich ein Herz – und stellte sich bei der Podiumsdiskussion, die weibliche Kreistagsmitglieder aller Parteien in der Kulturschranne veranstaltet hatten, vor. Das Motto der Veranstaltung: „Frauen – Macht Politik“. Das Ziel: Frauen wie Annika Hille Mut zu machen, politisch mitzumischen.

Denn im Landkreis Dachau ist Politik häufig Männersache: 60 Mitglieder hat der Kreistag – nur 16 davon sind Frauen. Um das zu ändern, haben sich Kreisrätinnen aller Parteien auf Initiative von Marese Hoffmann (Grüne) zusammengetan. In einem Antrag fordern sie, dass es bei allen Kreistagsfraktionen eine Doppelspitze mit einer Frau und einem Mann geben soll. Den Antrag übergaben sie in der Kulturschranne Landrat Stefan Löwl.

Das Interesse an der Veranstaltung war groß, der Saal war mit rund 120 Personen voll besetzt. Auch ein paar Männer waren gekommen. Bei der Diskussion sprachen die Kreisrätinnen Stephanie Burgmaier (CSU), Marianne Klaffki (SPD), Martina Purkhardt (Freie Wähler), Mechthild Hofner (Ödp) und Ursula Kohn (Grüne) als Vertretung für Marese Hoffmann, die gerade in Polen ist, über ihre Erfahrungen in der Politik. Dabei zeigte sich: Ihre Wege zur Politik waren sehr unterschiedlich. Burgmaier studierte Politikwissenschaften und kehrte aus beruflichen Gründen ihrer Heimat für einige Jahre den Rücken. Nach ihrer Rückkehr kam bei ihr der Wunsch auf, diese aktiv mitzugestalten. Klaffki hatte ihren ersten politischen Antrag quasi als Kind gestellt, in dem sie sich in München über den Zustand von Spielplätzen beschwerte. Später sammelte sie Unterschriften für eine bessere Kinderbetreuung – und war drin im Politikbetrieb. Ähnlich war es bei Hofner, die sich in einer Bürgerinitiative gegen eine Straße durch die Würm-Aue einsetzte. Kohn und Purkhardt dagegen wurden gefragt, ob sie nicht Lust hätte, für den Gemeinderat zu kandidieren. „Selbst wäre ich nie auf die Idee gekommen“, gab Ursula Kohn zu. Sie kann es nachvollziehen, wenn Frauen zögern. Aber: „Es ist kein Hexenwerk und man muss nicht in jedem Fachbereich alles wissen.“ Auch Martina Purkhardt hat die Erfahrung gemacht, dass Frauen oft einen Anstoß von außen benötigen würden: „Frauen brauchen jemanden, der von hinten schubst und von oben zieht“, erklärte sie. Deshalb appellierte Stephanie Burgmaier an die Männer: „Frauen müssen gefragt werden, und zwar mehrmals.“ Mechthild Hofner ermutigte die Frauen, die Initiative zu ergreifen: „Geht aktiv rein, ihr könnt etwas bewegen“, erklärte sie. Einen weiteren Grund, warum die Kommunalpolitik von Männern dominiert ist, sehen die Kreisrätinnen darin, dass es für Frauen oft schwerer sei, den „Dreifach-Spagat“ zwischen Familie, Politik und Ehrenamt sowie Beruf zu meistern. „Politik ist nicht unbedingt familienfreundlich“, erklärte Marianne Klaffki.

Warum es so wichtig ist, dass der Kreistag weiblicher wird? „In heterogenen Gruppen wird mehr diskutiert“, sagte Klaffki. „Wir müssen alle Lebensperspektiven einbringen, um den Landkreis nach vorne zu bringen.“ Nicht immer sei es leicht, Erfolge zu erzielen. Große Leidenschaft und eine gewisse Frustrationstoleranz seien unabdingbar: „Das Feuer muss gut lodern, damit es auch Durststrecken überdauert“, erklärte Mechthild Hofner.

Bei den Kreisrätinnen lodert das Feuer für eine weiblichere Politik. „Wir Frauen müssen weiter kämpfen“; forderte Martina Purkhardt. Stephanie Burgmaier machte am Ende der Diskussion einen Aufruf an die Frauen: „Vernetzt euch, und wenn sich die Chance ergibt, dann greift nach der Macht.“ Immerhin rund zehn der Damen, die in die Kulturschranne gekommen waren, überlegen nun, politisch aktiv zu werden. Auch Annika Hill möchte weiter dran bleiben: Ein paar Kontakte hat sie beim „Ladies Talk“ schon knüpfen können.

Kommentar: Ein Antrag für gleiche Chancen

Die Kreisrätinnen untermauern ihre Aufforderung, dass mehr Frauen in der Politik mitmischen sollen, mit einem Antrag, in dem sie quasi eine Quote fordern. Wie gut. Denn nur eine Quote bewirkt auch etwas. Frauen sollten die gleichen Chancen haben wie Männer – das ist aber bisher nicht der Fall. Wenn sie Kinder wollen, ist allein Arbeit und Familie oft kaum vereinbar. Und Frauen, die ein anderes Lebensmodell wählen, haben es in politischen Ortsverbänden schwer, Fuß zu fassen – argwöhnisch beäugt von alteingesessenen Leitwölfen. Die Kreistagspolitikerinnen haben dem Thema jedenfalls mit ihrer Veranstaltung zu Aufmerksamkeit verholfen. Jetzt sind die männlichen Kreistagsmitglieder an der Reihe. Denn es geht um mehr als nur eine Quote: Es geht um Gleichberechtigung.

Nikola Obermeier