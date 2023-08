Begeisterte Reaktionen und kritische Stimmen: Söders Volksfestauftritt in Dachau

Von: Stefanie Zipfer

Ein T-Shirt für Superman Söder überreichte Tobi Stephan. © Norbert Habschied

Ministerpräsident Söder überzeugte mit einem unterhaltsamen Auftritt und politischem Witz. Doch nicht alle waren von seinem kabarettistischen Stil begeistert. Eine bunte Mischung aus Meinungen und Reaktionen auf Söders Rede.

Ministerpräsident Markus Söder war in den vergangenen Jahren ja schon öfter im Landkreis Dachau. Ob’s diesmal am schönsten war? „Ja“, sagte Söder überzeugt zur Heimatzeitung. Nach kurzem Überlegen aber fügte er doch an: „Eigentlich ist es hier immer schön!“ Und den Dachauer Landrat, der ihn und sein Raumfahrtprogramm in einem Interview zuletzt doch leicht kritisiert hatte, mit dem sei alles in Ordnung: „Ich will ihn auf keinen Fall auf den Mond schicken!“

Stadtrat Markus Erhorn ist begeistert

Stadtrat Markus Erhorn war restlos begeistert von Söder. Wäre er nicht schon Freier Wähler, hätte der CSU-Mann Söder auf alle Fälle seine Stimme. Erhorn: „Man kann sich nur wünschen, dass die Bayern-Koalition aus CSU und Freien Wählern nach der Landtagswahl fortgesetzt wird!“

„Wenn man nicht erwähnt wird, ist man nicht von Belangen“

CSU-Ortsvorsitzender Tobias Stephan, von Söder in dessen Rede mehrfach auf seine Leibesfülle angesprochen und unter anderem als „Modell Lebensfreude“ bezeichnet, nahm es sportlich. „Es ist wie am Nockherberg. Wenn man nicht erwähnt wird, ist man nicht von Belangen.“

„Das war Populismus in Reinform!“

Apropos erwähnt: Die Bürgermeister Franz Obesser aus Indersdorf und Christian Blatt aus Erdweg fanden Söders „locker-kabarettistischen“ Auftritt auch gut. Gefehlt habe ihnen dabei eigentlich nur, dass – neben all den explizit begrüßten Honoratioren – auch die örtlichen Bürgermeister angesprochen und gelobt wurden. Wobei: „Das meinen wir nicht ernst!“ Man dürfe einfach nicht immer „alles und jeden bierernst nehmen“. Stadträtin Sabine Geißler vom Bündnis für Dachau meinte es dagegen todernst, als sie sagte: „Das war Populismus in Reinform!“ Söder habe nichts als „Halbwahrheiten, olle Kamellen, billige Zoten und nur teilweise witzige Kalauer“ von sich gegeben. All das sei „eines Ministerpräsidenten nicht würdig“! Ihr Stadtrats-Kollege Christian Hartmann schwelgte dagegen im Glück. Anders als Geißler hat Hartmann als CSUler nämlich große inhaltliche Schnittmengen mit Söder. Und zweitens wurde er am Dienstag 55 Jahre alt. „Wer hat zum Geburtstag schon so a Gesellschaft“, freute er sich. Der um ein Jahr ältere Ministerpräsident gratulierte halbherzig: „Optisch ist zwischen uns kein Unterschied zu erkennen!“