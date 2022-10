Sparen ist immer noch zeitgemäß

Ein Luftballon und Zuckerwatte: In der Hauptstelle der VR-Bank Dachau ist während der Weltsparwoche viel los – vor allem für die kleinen Kunden. © hirsch

Ende des Monats Oktober findet traditionell der Weltspartag statt. Er hat noch seine Berechtigung, finden örtliche Banken im Landkreis Dachau.

Dachau – Ende des Monats Oktober findet traditionell der Weltspartag statt. Der mal von den Sparkassen ins Leben gerufene, aber schon lange von anderen Banken mitgetragene Tag soll vor allem Kinder und Jugendliche zum Sparen motivieren. Doch ist der Weltspartag in Zeiten von Niedrigzinsen und hoher Inflation überhaupt noch zeitgemäß? Wir haben bei den örtlichen Banken im Landkreis nachgefragt.

Weltspartag hat auch in Dachau an Bedeutung verloren

Sabrina Steinau, Marketingleiterin bei der Sparkasse Dachau, und Martin Richter, Leiter Öffentlichkeitsarbeit bei der Volksbank Raiffeisenbank Dachau, berichten beide, dass der klassische Weltspartag in den vergangenen Jahren an Bedeutung verloren habe. Nicht zuletzt aufgrund der Corona-Pandemie veranstalte die Sparkasse seit einigen Jahren sogenannte Weltsparwochen. In den Wochen um den Weltspartag gebe es dabei für alle Kinder und Jugendlichen, die ihre Spardosen leeren lassen, ein kleines Geschenk.

Und die jungen Sparer bekämen genauso wie alle anderen, so Steinau, auch wieder Zinsen! Die Sparkasse Dachau habe als Folge der Zinsentscheidungen der Europäischen Zentralbank seit Oktober 2022 nicht nur ihre Verwahrentgelte für Kundeneinlagen abgeschafft, sondern würde auch für einjährige Geldanlagen wieder Zinsen bezahlen. 0,75 Prozent Zinsen gibt es für einjährige Geldanlagen in Sparkassenbriefe. Legten Kunden ihr Geld fünf Jahre fest an, gibt es eine jährliche Verzinsung von 1,5 Prozent, so Steinau.

Ähnliches berichtet Martin Richter. Auch die Volksbank-Raiffeisenbank Dachau veranstalte in diesem Jahr wieder ihre Weltsparwochen, so der Sprecher. Die jungen Kunden würden dazu bereits angeschrieben und eingeladen, ihre Spardosen leeren zu lassen. Natürlich gebe es, so Richter, auch ein Geschenk für die jungen Sparer. Zinsen könne die Volksbank Raiffeisenbank Dachau, so Richter, jedoch im Jahresbereich erst bei sehr hohen Anlagesummen oder bei mehrjährigen Anlagen zahlen. Bei fünf Jahren wären 1,5 Prozent Zinsen drin.

Zinsen federn nicht die hohe Inflation ab

Dass die aktuell gezahlten Zinsen bei weitem nicht die hohe Inflation abfedern können, betonen sowohl Steinau als auch Richter. Beide Bankenvertreter möchten die Weltsparwochen deswegen dazu nutzen, Kunden auf alternative Anlageformen zum Sparbuch hinzuweisen. Richter und Steinau empfehlen konkret Anlagen in Fondsprodukte, mit denen Kunden am Aktienmarkt investieren und höhere Renditen erzielen könnten.

Sabrina Steinau will die Sparwochen aber dennoch dazu nutzen, die Kunden zu überzeugen, dass auch das regelmäßige Sparen kleiner Beiträge sinnvoll sei. Ein Notgroschen, so ihre Argumentation, sei gerade in der aktuellen Zeit nötig. Böse Überraschungen, etwa in Form von Strom- oder Gasrechnungen, könnten so leichter abgefedert werden.

