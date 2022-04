Miese Abzocke am Telefon: Betrüger wollen Rentnerin um Geld bringen - Sparkassenberater reagiert sofort

Zur richtigen Zeit am richtigen Ort: Sparkassenberater Mathias Schalk ging ans Telefon, als eine ältere Kundin anrief und ankündigte, 48 000 Euro in bar abholen zu wollen. Schalk beruhigte die Dame – und rettete damit ihr Geld.

Schockanrufe in Dachau

Er hat gerade noch rechtzeitig eingegriffen: Ein Sparkassenmitarbeiter hat eine ältere Dame vor einer miesen Abzocke am Telefon bewahrt. Er hatte den Betrug durchschaut und die Polizei benachrichtigt.

Dachau – „Ich brauche in der nächsten halben Stunde 48 000 Euro“, schallte es panisch aus dem Telefon. Mathias Schalk, Berater in der Sparkasse in Augustenfeld und Dachau Ost, wurde sofort hellhörig.

Der 29-Jährige ließ seine Kundin Maria K. (Name von der Red. geändert) erst einmal in Ruhe ausreden. Was sie ihm erzählte, verstärkte sofort seinen Verdacht, dass seine langjährige Kundin mit Betrügern telefoniert hatte. Die Kundin wirkte auf ihren Berater völlig geschockt. Sie erzählte, dass ihre Tochter sie voller Angst und unter Tränen aus dem Gefängnis angerufen habe. Für Maria K. habe gar kein Zweifel bestanden: Das war die Stimme ihrer Tochter Carina!

Dachau: Bankberater von Sparkasse bewahrt Rentnerin vor Telefon-Abzocke

Ein Mann habe dann den Hörer von der vermeintlichen Tochter übernommen und der aufgelösten Mutter den Sachverhalt erklärt: Die Tochter habe einen schrecklichen Unfall mit einem Todesopfer verursacht und sitze jetzt in Untersuchungshaft. Ein Arzt sei bei der Tochter im Nebenzimmer und sie sei völlig mit den Nerven fertig.

Die Tochter käme nur frei, wenn die Eltern eine Kaution in Höhe von 48 000 Euro innerhalb der nächsten Stunde und in bar stellen würden. Dazu solle die Mutter das Geld zum Amtsgericht in Dachau bringen.

Immer mehr Betrugsfälle Der „klassische Banküberfall“, erklärt eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord in Ingolstadt, „ist selten geworden“. Grund: Die Chance, geschnappt zu werden, ist hoch. Als wesentlich risikoärmer und oft ebenso lukrativ erwies es sich für Kriminelle daher in letzter Zeit, mit fiesen Telefon-Betrugsmaschen gutgläubige Senioren abzuzocken. Derzeit am häufigsten benutzt: der Enkeltrick, bei dem angebliche Enkel ihre Großeltern anrufen, eine Notlage vortäuschen und um Geld bitten; der Trick mit „falschen Polizeibeamten“, die Rentnern am Telefon erklären, dass sie wegen einer angeblichen Diebstahlserie in der Nachbarschaft die Wertgegenstände der Senioren in Sicherheit bringen müssten; und die Kombination aus beidem: Falsche Polizisten berichten, dass ein Enkel in Not sei und Geld brauche.

Im Landkreis Dachau gab es im Jahr 2021 laut Polizei insgesamt 280 angezeigte Fälle dieser sogenannten Callcenter-Betrügereien. Die Tendenz ist „massiv steigend“. zip Die Polizei warnt vor Telefonbetrügern.

Rentnerin fällt auf Betrugsmasche mit falschem Polizeibeamten rein - Bankberater reagiert sofort

Maria K. rief daher bei der Sparkasse an, um diesen Betrag gleich abholen zu können. Denn sollte die Summe nicht gezahlt werden, so wurde ihr erklärt, müsse die Tochter bis zur Verhandlung in U-Haft bleiben – was die Tochter, so deutete der Anrufer an, aller Voraussicht nach nicht durchstehen würde. Er, der vermeintliche Polizist, wolle da ja nur helfen.

Die Mutter zweifelte nicht einen Moment an der Richtigkeit der Angaben. Das war die Stimme ihrer Tochter! Kurze Zeit, nachdem sie aufgelegt und völlig aufgelöst ihrem Mann alles erzählt hatte, klingelte das Telefon erneut. Der angebliche Polizist meldete sich noch einmal und meinte wiederholt, dass er ja nur helfen wolle.

Es war aber doch die Stimme meiner Tochter!

Glücklicherweise reagierte der Sparkassenberater von Maria K., Mathias Schalk, sofort. Er beruhigte seine Kundin zunächst am Telefon und riet ihr, in jedem Fall die Polizei zu verständigen. Maria K. war völlig konsterniert. Daran hatte sie überhaupt nicht gedacht. „Es war aber doch die Stimme meiner Tochter!“, beharrte die Mutter.

Als Nächstes erklärte der Berater, dass es einige Zeit dauern würde, bis das Bargeld in der Geschäftsstelle verfügbar wäre. Aufgrund der neuen Kassensysteme und verstärkt bargeldlose Transaktionen würden die Bargeldbestände in den Geschäftsstellen der Sparkasse Dachau geringgehalten. Schalk versprach aber einen Rückruf, sobald das Geld verfügbar wäre. Die Kundin war damit einverstanden.

Miese Schockanrufe im Landkreis Dachau: Sparkassenberater hat Verdacht und informiert Polizei

In der Zwischenzeit informierte Schalk die dafür zuständige Abteilung in der Sparkasse, die unverzüglich die Kriminalpolizei in Fürstenfeldbruck alarmierte. Diese schickte auch gleich einen Streifenwagen der Polizei Dachau zur Adresse der Kundin.

Maria K. hatte da auch bereits von der Polizeidienststelle in Dachau erfahren, dass es den angeblichen Kollegen „Bergmann“ mit der von ihm genannten Dienstnummer gar nicht gibt. Die Uniformierten überzeugten abschließend die ältere Dame, dass sie es mit einem Betrüger zu tun hatte.

Nachdem die Eltern kurz darauf ihre Tochter anriefen und diese völlig überrascht von den Vorgängen war, beruhigten sich die beiden und erstatteten Strafanzeige.

„Wir erleben immer wieder diese Art der Betrugsmaschen“, erzählt Schalk. Wer also einen derartigen Anruf erhalten habe, könne sich sicher sein: „Alle Informationen der Kunden sind vertraulich. Wir unterliegen dem Bankgeheimnis. Unsere Kunden können sich voller Vertrauen an uns wenden!“ Mittlerweile hätten er und seine Kollegen ja leider schon eine gewisse Erfahrung bei dem Thema... dn

Nähere Infos gibt es bei der Polizei Auch die Polizei Dachau ist unter Telefon 0 81 31/56 10 jederzeit für Rückfragen und ausführliche Infos zu erreichen.

Auch per Post versuchen Betrüger bei älteren Menschen mit Betrugsmaschen an Geld zu kommen.

