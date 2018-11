Sparkasse Dachau: Erfolgreiches Geschäftsjahr 2017

Die Fusionsverhandlungen mit den Sparkassen Fürstenfeldbruck und Landsberg-Dießen sind zwar gescheitert, dennoch war die Sparkasse Dachau als eigenständiges Institut 2017 wirtschaftlich erfolgreich.

Dachau – Die Sparkasse Dachau konnte einen Rohüberschuss in Höhe von 27,4 Millionen Euro erwirtschaften. Dies geht aus dem von der Sparkasse kürzlich veröffentlichten Geschäftsbericht hervor. Darin spricht die Sparkasse selbst von einem „wiederum sehr erfolgreichen Geschäftsjahr“.

Transparenz zeigt die Sparkasse Dachau, was die Vergütung von Vorstand und Verwaltungsrat betrifft. So betrugen die Gesamtbezüge der beiden Vorstandsmitglieder Hermann Krenn und Thoma Schmid im Geschäftsjahr 2017 805 000 Euro (im Vorjahr 789 000 Euro) und erhöhten sich damit um circa zwei Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Die Aufwandsentschädigungen der elf Mitglieder des Verwaltungsrats betrugen zusammen 203 000 Euro und waren damit genauso hoch wie im Geschäftsjahr 2016.

Die Bilanzsumme der Bank hat erstmals die 3-Milliarden-Grenze überschritten, der Zuwachs entspricht einem Plus von 4,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Das Kreditgeschäft wuchs um 5,5 Prozent, der Bestand an Kundeneinlagen legte um 3,2 Prozent zu.

Von den 27,3 Millionen Euro Rohüberschuss stellte die Sparkasse Dachau 18,3 Millionen Euro in den Fonds für allgemeine Bankrisiken ein. Mehr als 6,2 Millionen Euro hat die Sparkasse Dachau an Steuern auf den Gewinn gezahlt. Die restlichen 2,7 Millionen Euro wurden als Jahresüberschuss ausgewiesen.

Die Zuweisung von mehr als 18 Millionen in den Fonds für allgemeine Bankrisiken durch den Sparkassenvorstand hat zur Folge, dass der Verwaltungsrat der Sparkasse nur über die Verwendung eines relativ kleinen Jahresüberschusses entscheiden konnte. Der Fonds für allgemeine Bankrisiken der Sparkasse Dachau weist inzwischen mehr als 235 Millionen Euro auf. Das Handelsgesetzbuch erlaubt es Banken, in diesem Posten Beträge zur Sicherung gegen allgemeine Bankrisiken einzustellen, „soweit dies nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung wegen der besonderen Risiken des Geschäftszweigs der Kreditinstitute notwendig ist.“ Diese Formulierung eröffnet dem Vorstand große Ermessensspielräume, in welcher Höhe letztlich solche Mittel dem Fonds zugewiesen werden.

Die hohe Zuführung von Mitteln in den Fonds auch im Jahr 2017 kritisiert ÜB-Stadtrat Dr. Peter Gampenrieder. Die „üppige Dotierung“ des Fonds für allgemeine Bankrisiken habe zur Folge, dass „der Verwaltungsrat bezüglich der Gewinnverwendung nur über die ,Krümel des Kuchens‘ entscheiden“ dürfte. Peter Gampenrieder mahnt stattdessen zur Transparenz: „Die einbehaltenen Gewinne sind am Ende des Tages das Geld der Träger! Genauso verhält es sich mit den Mitteln, die das Institut für Sponsoring ausgibt. Jede Trägerkommune sollte nicht nur in Bildern, sondern auch in Zahlen wissen, was im abgelaufenen Geschäftsjahr unterstützt wurde.“

Florian Schiller, Wirtschaftsreferent im Dachauer Stadtrat, hält es für richtig und wichtig, dass die Sparkasse diese Summe dem Fonds zuweist. „Eine Lehre aus der Banken- und Finanzkrise 2008 war es, dass unsere Banken über eine ausreichende Eigenkapitalquote verfügen müssen“, so Schiller. So seien sie auch in schlechten Zeiten robust genug, um ohne staatliche Hilfen auszukommen. Eine Eigenkapitalquote von 20 Prozent – bei einer Bilanzsumme von 3 Milliarden Euro rund 600 Millionen Euro – gelte hier als solide Mindestschwelle. „Meines Wissens ist die Sparkasse Dachau dabei, auf diesen Wert hinzuarbeiten: Trotz Niedrigzinsphase werden Gewinne erwirtschaftet, die zur Substanzbildung wichtig sind“, so Schiller. Er gehe davon aus, dass mit dem Verwaltungsrat in diesen Fragen Einvernehmen bestehe. „Und ich hoffe auch, dass aus der Politik keine Forderungen nach Gewinnausschüttungen laut werden, so lange die Quote von 20 Prozent nicht erreicht ist. Alles andere wäre aus meiner Sicht unverantwortlich“, sagte Schiller.

hi