Sparkasse Dachau schließt die letzte Kasse - Rentner entsetzt: „Ich habe noch nie...“

Die letzte Kasse in einer Sparkassen-Filiale im Landkreis Dachau schließt. In der Hauptstelle am Sparkassenplatz gibt es nur noch einen Automaten. Ein Rentner versteht seine Bank nicht mehr.

Dachau – Hans Fritsche ist schon seit Jahren Kunde bei der Sparkasse Dachau. Sein Geld hat er immer an der Kasse in der Hauptstelle am Sparkassenplatz abgehoben – noch nie hat er einen Geldautomaten bedient. Doch bald ist Schluss: Die Kasse schließt. Sie ist die letzte Kasse, die es in den Sparkassen-Filialen im Landkreis noch gibt.

Sparkasse: Letzte Kasse schließt - Renter Hans Fritsche sieht einen herben Serviceverlust

Fritsche kann diese Entscheidung nicht verstehen, denn das wäre für den 66-Jährigen ein herber Serviceverlust. „Gerade als Rentner wäre das wichtig, nicht an einem Geldautomaten, sondern bei einem Menschen sein Geld abheben zu können“, sagt er. „Damit werde ich aber wahrscheinlich nicht alleine sein.“

Wann der letzte Kassenschalter der Sparkasse schließt, steht noch nicht fest

Über die Schließung der Kasse hat ihn das Personal in Kenntnis. „Wir haben aber auch mit Plakaten und Flyern über die Veränderung informiert“, sagt die Abteilungsleiterin für Personal und Marketing der Sparkasse, Sabrina Steinau. Der genaue Zeitpunkt steht noch nicht fest. Steinau spricht von Herbst, auf den Aushängen steht ab Ende des Jahres.

Der Grund für die Schließung der Kasse ist laut Steinau, dass die „Kunden keinen persönlichen Zahlungsverkehr mehr brauchen, weil sie ihn online oder an den Automaten selbst erledigen.“ Das Personal wird nun anderweitig eingesetzt. „Wir sehen einen effektiven Personaleinsatz vom Zahlungsverkehr hin zur ganzheitlichen Beratung unserer Kunden“, sagt sie. Sprich, die Kunden wollen mehr zu den Themen wie Rente, Sparen oder Absicherung beraten werden.

Sparkasse will den Kunden Mitarbeiter bei der Bedienung der Bankautomaten zur Seite stellen

Um Menschen wie Hans Fritsche bei der Umstellung zu helfen, will die Sparkasse ihnen Mitarbeiter bei der Bedienung der Bankautomaten zur Seite stellen. Der Erfahrung nach „sind die Kunden stolz, wenn sie es geschafft haben und so autark sind“, sagt Steinau.

Die Kunden können am Automaten pro Tag Beträge bis zu 1000 Euro abheben. Bei Betrugsmaschen, wie zum Beispiel dem Enkeltrick, heben die Opfer meist höhere Beträge als 1000 Euro ab. „Das ist über die normalen Automaten nicht möglich“, sagt Steinau. Sollte der Kunde dennoch mehr Geld benötigen, muss er zur Diskretkasse gehen, bei der ein Mitarbeiter das Geld herausgibt. „Im Verdachtsfall eines möglichen Betrugs spricht der Berater seinen Kunden an, wie bisher auch“, sagt die Abteilungsleiterin.

Schließung des Kassenschalters: Geld abheben bei einem Sparkassen-Berater funkioniert nur mit Termin

„Das A und O ist mit den Kunden zu sprechen.“ Sortenbestellungen, größere Münzbeträge oder Edelmetallgeschäfte laufen ebenfalls über die Diskretkasse. Sollten Kunden aber lieber ihr Geld bei ihrem Kundenberater abheben wollen, muss nur ein Termin ausgemacht werden. „Innerhalb von 24 Stunden hat der Kunde seinen Termin“, sagt Steinau.

Die Schließung der Kasse ist für Hans Fritsche dennoch kein Grund die Bank zu wechseln. „Ich werde weiterhin Kunde bleiben, aber ein enttäuschter.“

