Spatenstich für die „schwebende“ Turnhalle

Von: Stefanie Zipfer

Mutige Planer und engagierte Bauherren: Architekt Marcus Vollmann, Grundschulrektorin Andrea Noha, Oberbürgermeister Florian Hartmann, Mittelschulrektorin Alice Nüßl, Stadtbaumeister Moritz Reinhold und Hartmut Baumgärtner, Behindertenbeauftragter von Stadt und Landkreis Dachau (von links), beim symbolischen Spatenstich. Foto: zip © zip

Die WM in Katar ist zwar seit vier Wochen vorbei, Architekt Marcus Vollmann bemühte aber dennoch ein Bild aus der Welt des Fußballs. Der Bau der neuen Dreifachturnhalle in Dachau-Ost, so Vollmann, sei gestern mit dem symbolischen Spatenstich in die „zweite Halbzeit“ gegangen.

Dachau - Hätten in der „ersten Spielhälfte“ noch die Planungs-, Vorbereitungs- und Abbrucharbeiten an der alten Einfachhalle stattgefunden, gehe es nun – in der zweiten Hälfte – ans Eingemachte. „Jetzt“, so der Architekt, „ist das Spiel live zu sehen“!

Dass dieses „Spiel“ auch für ihn und seine Kollegen vom Architekurbüro Krug Grossmann aus München ein ganz besonderes ist, gab Vollmann offen zu: „Eine angehobene Halle haben wir noch nie bauen dürfen!“ Möglich gemacht hätten diese „schwebende“ Konstruktion allerdings erstens die Tatsache, dass „wir einen guten Statiker haben“, und zweitens die Notwendigkeit, dass die knappe vorhandene Fläche maximal genutzt werden musste.

Oberbürgermeister Florian Hartmann zeigte sich gestern ebenfalls stolz auf das, was in den kommenden Monaten in den Dachauer Himmel wachsen wird: eine moderne, neue Dreifachturnhalle, die den stark steigenden Schülerzahlen der Grund- und Mittelschule Dachau-Ost gerecht wird und die auch den vielen Vereinssportlern endlich eine zeitgemäße Spiel- und Trainingsstätte bietet.

Baukosten geschätzte 14,2 Millionen Euro

Was die neue Halle, die Hartmann zufolge geschätzte 14,2 Millionen Euro kosten soll, aber auch für die Nachbarschaft rund um die Grund- und Mittelschule an der Anton-Günther-Straße so wertvoll macht, ist die von Architekt Vollmann so gelobte „schwebende“ Konstruktion. Indem die Halle über ein ebenerdiges Parkdeck „aufgeständert“ wird, entsteht darunter Raum für 49 Autos und etwa 40 Fahrräder. OB Hartmann ist denn auch überzeugt: „Die Parksituation in den angrenzenden Straßen wird sich mit dem Neubau deutlich entspannen.“

Fertig sein soll das barrierefreie Bauwerk, das übrigens auch über 199 Tribünensitzplätze sowie eine nachhaltige Wärmeversorgung verfügen wird, im Winter 2024. Bis dahin werden die Schüler der Grund- und Mittelschule weiter per Bus in die TSV-Halle an der Jahnstraße sowie in den Sportpark Dachau-Ost gefahren.

Allerdings ist die neue Turnhalle nur ein erster Schritt, wie Architekt Vollmann und OB Hartmann betonten. Denn in den kommenden Jahren soll auch die Grundschule-Ost massiv erweitert werden (wir berichteten). Langfristig soll daher vom ersten Stock der Dreifachhalle eine direkte Verbindung zur Schule gebaut werden.

Für all die anderen „dringend benötigten“ Investitionen in den Dachauer Breiten- und Vereinssport wünschte sich Hartmann derweil einen „Zauberstab“, um diese wichtigen Projekte „einfach im Handumdrehen realisieren zu können“. Die Realität sei nämlich leider, dass vom Beschluss einer Planung bis zur Bauphase und Fertigstellung meist „einige Jahre ins Land gehen“.