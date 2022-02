Wieder nicht angemeldete Demos im Landkreis Dachau

Teilen

Seit Wochen gibt es die Spaziergänge im Landkreis Dachau, hier eine nicht angemeldete Demonstration am Indersdorfer Marktplatz. © Höltl

Am Sonntag kam es um 17 Uhr wieder zu nicht angemeldeten Versammlungen gegen die Corona-Schutzmaßnahmen in Form von Lichterumzügen.

Dachau - In Indersdorf zogen etwa 180 Personen vom Marktplatz durch den Ort, wie die Polizei am Montag mitteilte. In Altomünster waren laut Polizei bis zu 150 Teilnehmer ausgehend vom Rathaus durch den Ort unterwegs; hier wurden vereinzelt auch Plakate und Trillerpfeifen verwendet.

In Petershausen wurden 40 Personen, darunter mehrere Kleinkinder, festgestellt, die vom Rathaus über den Bahnhof durch den Ort zogen und die Versammlung an der Schule beendeten, so die Polizei. Alle Versammlungen verliefen friedlich.

In Indersdorf wurden von einer Teilnehmerin die Personalien festgestellt, da sie im Verdacht steht, eine Leitungsfunktion ausgeübt und damit die Pflicht zur Anmeldung der Versammlung missachtet zu haben. Darüber hinaus wird ihr ein Verstoß gegen das Abstandsgebot vorgeworfen. Gegen sie wird ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Ansonsten kam es bei den Versammlungen zu keinen Störungen oder ahndungswürdigen Verstößen gegen die Infektionsschutzregeln.

mm

Noch mehr Nachrichten aus der Region Dachau lesen Sie hier.