Spaziergänger entdeckt gefährliche Munition

Ein aufmerksamer Spaziergänger hat am Freitagnachmittag in einem Waldstück bei Pellheim Munition entdeckt. Er informierte die Polizei un den Kampmittelräumdienst, der unverzüglich anrückte.

Pellheim - Dem Anwohner, der in dem Waldstück einen Spaziergang machte, kam sein Fund am Freitagnachmittag verdächtig vor, wie die Polizei mitteilte. Er machte davon ein Foto, leitete dieses an den Kampfmittelräumdienst Süd (KMR) weiter und verständigte die Polizei. Der KMR erkannte bereits am Bild, dass es sich um gefährliche, panzerbrechende Munition aus dem zweiten Weltkrieg handeln musste. Die Polizei sperrte den Bereich großräumig ab, bis der KMR die Überreste aus dem Waldboden bergen konnte. „Dank dem schnellen Handeln des engagierten Spaziergängers bestand zu keinem Zeitpunkt Gefahr für die Bevölkerung“, so die Polizei.

dn