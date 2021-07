SPD-Abgeordnete: Eishallenbau ist möglich

Diana Stachowitz aus München macht den Dachauer Sportlern Hoffnung

Gibt es doch noch Hoffnung für einen Eishallenbau in Dachau? Die SPD-Landtagsabgeordnete Diana Stachowitz aus München sagt: „Ja!“ Dafür brauche es nur „kreative Konzepte“ und eine mutige Finanzierung.

Dachau – Nachdem der Stadtrat Ende vergangenen Jahres sämtliche Pläne für einen Eishallenbau in Dachau haushaltsbedingt erst einmal gestoppt hatte, war man beim ESV Woodpeckers Dachau natürlich enttäuscht. Monate- beziehungsweise jahrelang hatte man geplant, Kooperationspartner gesucht (und gefunden), geworben und gekämpft.

Die ESV-Pläne von einer eigenen Halle an der Wallbergstraße hatten sich zwar im Stadtrat nicht durchsetzen können, aber immerhin hatte am Ende der Beschluss gestanden, dass die Stadt auf dem ASV-Gelände eine Eishalle baut, die der ESV dann würde nutzen können. Durch die coronabedingte Haushaltskrise aber gerieten diese Pläne in noch weitere Ferne als sie eh schon waren.

Beim ESV fügte man sich in sein Schicksal, auch weiter ohne Dach Wind und Wetter ausgesetzt zu sein. Zuletzt verlegte man einen Inlineboden, um den kleinen und großen Sportlern der Pro Roller Hockey League eine Sommer-Spielstätte zu bieten. Was aber den Hallenbau betrifft, betont Vorsitzender Stefan Steurer, dass es „nicht wirklich was Neues gibt“. Der Verein habe sich diesbezüglich „intensiv verausgabt“, sei mit seinen Ideen aber auf „wenig fruchtbaren Boden“ gestoßen. Grundsätzlich seien er und seine Kollegen aber „immer offen für neue Lösungen“.

Die glaubt nun Diana Stachowitz, SPD-Landtagsabgeordnete für den Münchner Norden, zu haben. Bei einem Besuch in Dachau habe sie sich ein Bild von der aktuellen Spielfläche machen können und festgestellt: „Wird in Dachau keine neue Halle gebaut, ist der Eissport in der ganzen Region bedroht.“ Gerade der Behindertensport Para-Eishockey habe „ohne den Neubau keine Chance“.

Als sportpolitische Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion und Mitglied des Bayerischen Landessportbeirats fordert sie daher nun alle Beteiligten auf, an einem Strang zu ziehen: „Der Bau einer neuen Eishalle ist auch unter den derzeitigen Bedingungen möglich. Dafür muss es der Stadt gelingen, die Beteiligten über Partei- und Vereinsgrenzen hinweg an einen Tisch zu bekommen, um nach einer gemeinsamen Lösung zu suchen.“

Wie diese Lösung aussehen könnte, verrät Stachowitz nicht. Allerdings will sie auch das Argument der Stadt, dass die Coronakrise einfach zu große Löcher in den Haushalt gerissen habe, nicht gelten lassen: „Die Kosten für den Bau der Halle würden erst in einigen Jahren anfallen.“ Zudem könnten neben einer langfristigen Finanzierung auch „kreative Konzepte, wie eine Mehrfachnutzung der Halle durch verschiedene Sportarten, den Bau auf ein solides Fundament stellen“.

Der Verein zeige laut Stachowitz ohnehin vollen Einsatz. „Bei meinem Besuch des Eishockeytrainings konnte ich die vielen motivierten Kinder auf der Eisfläche und ihre begeisterten Eltern beobachten. Möglich ist das nur durch das Engagement der Ehrenamtlichen, die sich mit viel Idealismus und Sachverstand für den Eishockeysport einsetzen!“

ESV-Vorsitzender Steurer freut sich natürlich über das Lob. So richtig Hoffnung, dass es bald klappen könnte mit der Finanzierung des Eishallenbaus, hat er aber nicht – auch wenn „Frau Stachowitz das Thema Haushalt anders sieht“. Allerdings seien er und seine Kollegen weiterhin „offen für neue Lösungen. Vielleicht hat ja jemand wirklich andere Ideen“? Bis es so weit ist, plant man in Dachau weiter mit dem Spielbetrieb auf der offenen Eisfläche. So finden am Samstag, 10. Juli, ab 18 Uhr drei Spiele der Pro Roller Hockey League beim ESV statt. Steurer verspricht: „Für spannenden Sport und das leibliche Wohl ist gesorgt. Wir freuen uns auf viele Zuschauer und spannende Spiele!“