SPD fordert Sozialticketfür Dachauer Busse

Die Dachauer SPD möchte die Dachau-Card einführen.

Dachau–Die SPD-Fraktion im Stadtrat hat neben dem Antrag auf einen kostenlosen Bus-Tag eine Anfrage an die Stadt gestellt, ob es möglich sei, ein kostengünstiges Sozialticket (Dachau-Card) für die Dachauer Buslinien einzuführen, ähnlich der IsarCard S, die im Zuge der Tarifreform des MVV eingeführt wird. In München kann in Zukunft die IsarCard S in Verbindung mit dem München-Pass ab 9 Uhr gekauft werden. Der München-Pass wiederum steht für alle Menschen zur Verfügung, die Arbeitslosengeld II ( Hartz IV), Sozialhilfe oder Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz bekommen. Außerdem können Menschen, die ein freiwilliges soziales oder ökologisches Jahr machen, oder Freiwillige im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes den Pass erwerben.

Der Schnuppertag mit kostenlosen Bus-Tickets fand übrigens Anklang im Werkausschuss. Wie berichtet, prüfen die Stadtwerke die Umsetzung.

zim