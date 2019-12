Statt Parkhaus: SPD, Grüne und Bündnis wollen Bau einer weiteren Grundschule prüfen lassen

Nachdem das geplante Parkhaus auf der Ostseite des Bahnhofs – dort, wo heute noch eine Kleingartenanlage steht – aus verkehrlichen Gründen nicht realisiert werden kann (wir berichteten), machen sich derzeit Stadtverwaltung und Stadtrat auf die Suche nach neuen Ideen.

Im Gespräch mit der Heimatzeitung hatte Bauamtsleiter Moritz Reinhold vor knapp zwei Wochen erklärt, diese „wertvolle Fläche der Stadtgesellschaft“ zugute kommen zu lassen. Die ÜB hatte daraufhin vorgeschlagen, auf die Fläche doch die seit Jahren heftig diskutierte Eishalle zu bauen (wir berichteten). Nun haben sich auch die Fraktionen von SPD, Bündnis für Dachau und Grünen Gedanken zu dem Thema gemacht. Das Ergebnis ist ein Antrag, wonach die Verwaltung nun prüfen soll, ob die für das Parkhaus am Bahnhof vorgesehene Fläche auch für den Neubau einer Grundschule geeignet wäre? Als Begründung für ihren Vorstoß nennen die drei Fraktionen die Tatsache, dass die Große Kreisstadt bekanntermaßen eine fünfte Grundschule brauche. Die Fläche sei zudem „gut an den öffentlichen Nahverkehr angebunden“. Durch den schon beschlossenen Neubau der Fußgängerbrücke sei ein „gefahrloses Queren der Schleißheimer Straße möglich“. Ob die Nähe zu den Gleisen für eine Grundschule ebenso „gefahrlos“ ist, wird die Verwaltung in den nächsten Wochen prüfen müssen.