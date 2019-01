Partei kämpft vor der Kommunalwahl um neue Mitglieder

Die SPD im Landkreis befindet sich in einer schwierigen Phase: Ortsverbände lösen sich auf, Kreisvorsitzender Martin Güll zieht sich aus der Politik zurück, die Suche nach einem Nachfolger gestaltet sich schwierig. Und dann findet im Jahr 2020 ja noch eine Kommunalwahl statt ...

Dachau – „Oh mei, oh mei.“ Wer in diesen Tagen Martin Güll anruft, um mit ihm über den Zustand der SPD im Landkreis Dachau zu reden, trifft zunächst auf wenig Begeisterung. Natürlich gebe es den Wunsch nach einer Verjüngung des Kreisverbands, nach mehr Frauen, nach Hoffnungsträgern für die Kommunalwahl im Jahr 2020. „Aber“, so gibt der 65-Jährige achselzuckend zu, „ich kann die Leute ja nicht herzaubern“.

Tatsächlich befindet sich die Landkreis-Sozialdemokratie, positiv formuliert, in einer Phase des Umbruchs. Güll, der im Oktober sein Landtagsmandat verloren hatte, zieht sich nach zehn Jahren Kommunal- und Landespolitik komplett aus der Parteiarbeit zurück. Er werde mit seiner Frau nach Franken ziehen, wo mittlerweile auch seine Tochter lebt. Soweit er „greifbar“ sei, werde er sich natürlich weiter für die Dachauer SPD einsetzen. Wahlkampf- und Parteiarbeit müssten künftig aber andere erledigen, „jetzt sind dann die Neuen dran“.

Suche nach neuen Gesichtern ist schwierig

Diese „Neuen“ aber erst Mal zu finden, gestaltete sich zuletzt als schwierig. Im März soll im Rahmen einer Kreisversammlung Gülls Nachfolger bestimmt werden. Der Noch-Vorsitzende betont zwar, dass es „Einen gibt, der sich das Amt vorstellen kann“. Ob dieser „Eine“ aber tatsächlich kandidiert beziehungsweise von der Versammlung auch gewählt wird, ist offen.

Über die Frage, ob die SPD einen Kandidaten ins Rennen ums Landratsamt schickt, sei vor diesem Hintergrund noch gar nicht geredet worden. Natürlich sei es der Anspruch der SPD, einen eigenen Kandidaten gegen den CSU-Amtsinhaber Stefan Löwl aufzustellen. Im Gegensatz zu 2014, als nach dem Ende der Ära Hannsjörg Christmann „ein Alternativvorschlag zwingend notwendig war“, sei es bei der nächsten Wahl im Jahr 2020 aber „kein Beinbruch, wenn wir das nicht hinkriegen“. Priorität habe derzeit, einen „geregelten Übergang“ zu schaffen, um „kontinuierlich weiterarbeiten zu können“.

Hein Eichinger spricht von einer „verdammt schwierigen Zeit“

Doch auch dies dürfte schwierig werden. Nach dem Wegfallen der Ortsverbände Altomünster, Bergkirchen und Schwabhausen würden die dortigen Mitglieder von Indersdorf aus betreut, erklärt Güll. Alle anderen Ortsverbände seien zwar „noch am Leben“, kämpften aber ebenfalls um Mitglieder und Kandidaten. SPD-Listen, das ist Güll wichtig zu betonen, werde es bei der Kommunalwahl in allen Landkreis-Gemeinden geben. Wieder ein flächendeckendes Netz an Ortsverbänden zu schaffen und damit zu „alter Stärke zurück zu finden“, kann Güll zufolge jedoch „Jahre dauern“.

Heinz Eichinger, seit 47 Jahren treues SPD-Mitglied aus Vierkirchen, will 2020 eigentlich nicht mehr antreten. Wenn überhaupt, „dann nur ganz hinten auf der Liste und nur, um der Partei einen Gefallen zu tun“! Der frühere Bürgermeister spricht von einer „verdammt schwierigen Zeit“ für seine Partei. Er habe „Angst, dass uns die Basis wegbricht“.

Dies zu verhindern, dafür wisse er im Moment zwar auch kein Patentrezept, gibt der 68-Jährige zu. Fest stehe aber, „dass ja niemand was gegen unsere Grundwerte haben kann“. Insofern sollten seine und Gülls Nachfolger auch wieder verstärkt auf die Straße gehen, Präsenz zeigen und deutlich machen: „Die SPD setzt sich für Sie ein!“ Zuletzt hätten viele junge Parteimitglieder die viele Zeit gescheut, die es eben kostet, Verantwortung im Kreis- oder Ortsverband zu übernehmen. Und erfolgreichen SPD-Bürgermeistern wie Harald Dirlenbach aus Vierkirchen und Florian Hartmann aus Dachau sei es nicht zuzumuten, neben ihrer Rathaus-Arbeit auch noch Partei-Arbeit zu erledigen.

Dachauer SPD wächst dank neuer Ansätze

Wie Nachwuchssuche funktionieren kann, beweist nach Meinung von Sören Schneider dagegen die Dachauer SPD. Der Ortsvorsitzende ist daher, im Gegensatz zu seinen Genossen Güll und Eichinger, überzeugt davon, dass es sowohl Kandidaten für die Güll-Nachfolge als auch einen Landratskandidaten geben wird. Nach massiven internen Querelen im Jahr 2013 habe es in der Dachauer SPD eine „Reinigung“ gegeben. Heute, betont Schneider, „geht es uns wieder gut“. Die Mitgliederzahlen seien in den vergangenen zwei Jahren sogar markant gestiegen.

Wie das gehe? Im Dachauer Ortsverband reicht es Schneider zufolge aus, wenn Mitglieder sich punktuell engagieren und dabei kleinere, niederschwelligere Angebote betreuen. Parteiarbeit, wie sie zu Zeiten Eichingers noch gang und gäbe war, sei Ehrenamtlichen heute schlicht nicht mehr zuzumuten.

Der 32-jährige Stadtrat betont, selbst keine Ambitionen auf die Güll-Nachfolge zu haben. „Die Fußstapfen, die er hinterlässt, sind schon ziemlich groß“. Um seine Partei und deren Zukunft macht sich Schneider dennoch keine Sorgen: „Die SPD hat wesentlich mehr Kraft als manche denken!“