„Die Glucke“ und der Oberbürgermeister

Die Spitzenkandidatin der Bayern-SPD, Natascha Kohnen, diskutierte in Dachau mit OB Florian Hartmann. Es ging um Wohnungsbau und Kitas. Aber auch Privates gaben die Protagonisten des Abends preis.

Dachau – „Die Natascha ist zur Zeit eine gefragte Person“, stellte Martin Güll fest. Annähernd jeden Abend ist sie in einer anderen Stadt in Bayern, trifft dort eine bekannte lokale Persönlichkeit – ihr „Plus“ – und unterhält sich mit dieser Person und den Zuschauern. Martin Güll hat seine SPD-Kollegin am vergangenen Freitag nach Dachau geholt. Ihr „Plus“ in Dachau war OB Florian Hartmann, ebenfalls SPD-Genosse.

Die Besucher sollten bei der Veranstaltung nicht nur die Spitzenkandidatin der Bayern-SPD kennenlernen. „Ich wünsche mir, dass Sie auch über den Florian noch etwas erfahren, das Sie bisher noch nicht wussten“, begrüßte Natascha Kohnen die zahlreichen Zuhörer im vollbesetzen Schützensaal der Gaststätte Drei Rosen – und fragte den OB zugleich nach dessen Kindheit aus. Große Enthüllungen über die Jugend Hartmanns blieben jedoch aus.

Dafür erfuhr das Publikum, dass Natascha Kohnen in einem waschechten 68er-Haushalt aufwuchs, mit politischen Diskussionen, Improvisationstheater und Fingerfarben-Malen. Und, dass der ihr gegenübersitzende Florian Hartmann gerade einmal zehn Jahre älter ist als Kohnens eigener Sohn. Ihre ersten politischen Gehversuche machte Natascha Kohnen am Luisen-Gymnasium in München mit selbst gemalten Flugblättern gegen die Volkszählung sowie bei einem Klassenausflug zur Wiederaufarbeitungsanlage Wackersdorf, deren Bau ja nach massiven Protesten der Bevölkerung 1989 eingestellt wurde.

Erste aktuelle politische Themen des Abends waren die Energiewende und der soziale Wohnungsbau. Bezüglich beider Themen hätten sowohl Kohnen als auch Hartmann schon oft den Satz: „Ist ja alles schön und gut, aber doch bitte nicht vor meiner Tür“ gehört. Hartmann sagte, er sei sehr froh über Dachaus städtische Wohnungsbaugesellschaft, die einen Bestand von über 1300 Wohnungen habe, „was, verglichen mit anderen Städten, immens ist“.

Das Problem seien die Preise beim Kauf weiterer Grundstücke zum Bau von Wohnungen. Kohnens Rezept gegen den Wohnraum-Wahnsinn: ein harter Eingriff des Staates in den Wohnungsmarkt. „Der Mietenstopp muss sein, damit sich der Markt erholen kann“, findet sie. Außerdem bedauert die SPD-Spitzenkandidatin, dass Markus Söder in seiner damaligen Funktion als bayerischer Finanzminister vor fünf Jahren die staatliche Wohnungsgesellschaft GBW mit ihren 33 000 Wohnungen an einen privaten Investor und nicht an die bayerischen Kommunen verkauft hat. Dadurch müsse die neu gegründete Wohnungsbaugesellschaft BayernHeim bei Null anfangen. Die Begründung der CSU für den Deal: Die Kommunen hätten damals einfach nicht genug geboten. „So etwas nenne ich Neoliberalismus!“, ärgerte sich die SPD-Spitzenkandidatin. Grundvoraussetzung für staatlichen Wohnungsbau sei nun ein Flächenkataster, um einen Überblick über bebaubare Flächen in Bayern zu erhalten. Doch so etwas gebe es nicht.

Zur Erheiterung der Anwesenden plauderte Natascha Kohnen offen über ihren Spitznamen, den sie sich während einer Lebensphase in Paris einfing: Mère pule – die Glucke. So wurde sie in Paris genannt, da sie als einzige Mutter ihren Sohn immer schon mittags aus der Kita holte, während die Ganztagesbetreuung in Frankreich längst selbstverständlich war. Zurück in Deutschland, erlebte die Mutter von zwei damals kleinen Kindern dann einen „Kultur-Schock“. Als sie 1999 in ihrer neuen Wahlheimat Neubiberg im Rathaus nach der nächsten Kita fragte, bekam sie vom dortigen Beamten nur gesagt: „Kita? Naa, sowas brauch ma hier ned. Weil wenn die Frauen frei ham, dann gehns eh nur shoppen.“ Auf dem Weg aus dem Rathaus lief sie der späteren SPD-Bürgermeisterin und sechsfachen Mutter Johanna Rumschöttel in die Arme. Diese Geschichte war für Natascha Kohnen der endgültige Anstoß, in die Politik zu gehen.

Eines der Ziele der SPD-Kandidatin heute: kostenlose Kinderbetreuung. „Wir haben das mal ausgerechnet, was das die Stadt Dachau kosten würde. Das könnten wir gar nicht stemmen. Das städtische Defizit durch die Kinderbetreuung liegt jetzt schon bei zehn Millionen Euro im Jahr – Tendenz steigend“, wandte der Oberbürgermeister ein. „Wir würden doch nie im Leben für Schulen Geld verlangen. Aber für Kitas tun wir’s. Und das passt einfach nicht zusammen“, findet dagegen Natascha Kohnen.

Kohnen setzt auch auf die Gelder aus dem am vergangenen Mittwoch verabschiedeten „Gute-Kita-Gesetz“, welches Anfang 2019 in Kraft treten soll. „Der Bund investiert erstmals, und das ist echt eine Menge Geld, 5,5 Milliarden in die Kitas. Wir wollen, dass die Arbeitsbedingungen für die Erzieherinnen und Erzieher besser werden, damit meine ich auch die Bezahlung. Außerdem wollen wir auch an den Öffnungszeiten und dann natürlich an der Gebührenfreiheit arbeiten. Dafür könnte man die 800 Millionen, die Bayern durch das Gute-Kita-Gesetz wahrscheinlich kriegen würde, investieren.“

Zur Causa Maaßen sagte Kohnen: „Ich kann Ihnen sagen: Wir, als SPD, haben noch nie irgendeine Information auch nur einen Tag vorher bekommen“, versicherte Kohnen. Für sie ist klar: „Dieser Mann ist da oben nicht mehr tragbar.“ Dennoch sei er zum Staatssekretär ernannt worden, eine Beförderung, der Andrea Nahles zugestimmt habe. „Sie hat aber jetzt in meinen Augen das Format, einen Fehler einzugestehen und ihn zu korrigieren. Das respektiere ich.“

sr