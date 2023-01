Wrestling in der ASV-Halle: Spektakuläre Sprünge und große Würfe

Von: Miriam Kohr

Teilen

Große Würfe und harte Aufschläge gibt es den ganzen Abend über zu sehen. © Mik

Die EWS Wrestling Show ist mit sieben Matches in Dachauer ASV-Halle zu Gast.

Dachau – Laute Buhrufe, energische Zwischenrufe, begeistertes Klatschen oder angespannte Stille außerhalb des Rings, harte Tritte, fiese Schläge, gnadenlose Würfe, viel Schweiß und Schmerz im Ring. Das war die Atmosphäre in der ASV-Turnhalle am Samstag, als die Erdinger Wrestling Show „Fight 4 Glory“ zu Gast war. In sieben Matches zeigten über 15 Wrestler aus ganz Deutschland ihre spektakulären Hebe- und Falltechniken sowie ihr schauspielerisches Talent.

Gleich im ersten Match war viel los im Ring: Es hieß zwei gegen zwei. Der bei den Dachauern wenig beliebte Alex Wonder schickte seine Wonderpice Security, bestehend aus Officer Nick und Officer Corey, gegen Damian Brooks und Boris Pain in den Ring. Die Security zog zur Freude des Publikums am Ende den Kürzeren und torkelte benommen Richtung Kabine. Im zweiten Match besiegt Alex Sixxx Don Sheen. Der nimmt es sportlich und fordert ein Rematch bei EWS Invasion in Erding im März.

Danach ging es um den EWS Hardcore Title. „Kurz zu den Regeln: Es gibt keine“, hieß es, zuvor wurde das Publikum gewarnt: „Wenn jemand sagt, geht da weg, dann geht da auch weg“. Denn das Match mit fünf Kämpfern, die nacheinander gegeneinander antraten, wurde nicht nur im Ring, sondern auch außerhalb, teils auf den Stühlen des Publikums, ausgetragen. Mit Straßenschildern, einem Silbertablett, einem Straßenleitpfosten sowie Klappstühlen wurde ordentlich auf den Gegner eingedroschen. Den Titel gewann am Ende Byron Sanders.

Es folgten Matches zwischen Sieger Nobody gegen „Lauch“ Robin Vega und dem ehemaligen EWS Hardcore Champion Terrible Ted jr, 5 gegen Quentin Bates. Bates, der im orangen Overall, Gesichtsmaske à la Hannibal Lecter und Fußfesseln einlief, gewinnt, weil er seinen Gegner außerhalb des Rings mit seinen Handschellen festketten kann. Vor ihm ist auch der Ringrichter nicht sicher, der sich am Ende am Ring-Boden erholen muss. Im sechsten Match besiegt Marc Empire Dave „The Flame“ Blane.

Lässt sich als Sieger feiern: Georges Khoukas. © Mik

Beim Höhepunkt des Abends, dem Match um den EWS Heavyweight Title, kämpfte Georges Khoukas gegen den Schweizer Drake Destroyer. Auch wenn sich das Publikum einen Sieg vom Destroyer gewünscht hätte, hielt doch Georges Khoukas am Ende den Siegesgürtel in die Höhe. Den zwei Meter großen Syrer kannten einige als Schauspieler. Zuletzt konnte man ihn in der Berliner Serie „4 Blocks“ als Bösewicht sehen und auf Netflix im Blockbuster Gunpowder.

Der Abend hielt was er versprach: große Würfe, harte Schläge sowie Sprünge vom Ringseil. Die 130 Besucher gingen berauscht von den Matsches und glücklich nach Hause. Nur der EWS Vorstand Hary Haas meint: „Es hätten mehr Besucher und die Stimmung noch besser sein können. Stellenweise war es fast zu still.“

Die nächste Gelegenheit für die Dachauer, sich als gutes Wrestling-Publikum zu beweisen, haben sie am 9. September, denn dann kommt der EWS erneut in die ASV-Halle.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Dachau finden Sie auf Merkur.de/Dachau.