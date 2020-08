Konzert auf der Ludwig-Thoma-Wiese: Die späte Premiere der Spider Murphy Gang

Über 40 Jahre rockt die Spider Murphy Gang über die Bühnen Bayerns – und hat es nun zum ersten Mal zu einem Konzert auf die Ludwig-Thoma-Wiese nach Dachau geschafft.

Dachau – Wenn die Spider Murphy Gang vom Sommer in der Stadt singt, denkt man an den Englischen Garten. Doch weit gefehlt. Günther Sigl und seine Band traten beim Dachauer Musiksommer auf der Ludwig-Thoma-Wiese auf. 400 Zuhörer, Corona-bedingt auf Stühlen und mit Abstand, freuten sich an dem lauen Sommerabend auf eine Rock’n’Roll-Reise in frühere Zeiten und wurden nicht enttäuscht. Mit dem ersten Lied war klar, worauf der Abend hinauslief: auf eine „Überdosis Rock’n’Roll“. Die Besucher klatschten, sangen, ließen ihrem Lebensgefühl freien Lauf und rockten sitzend mit – zunächst.

„Schön, dass mia beinand san!“ Günther Sigl ließ seinen Blick schweifen über die Ludwig-Thoma-Wiese. „Es schaut übersichtlich aus, ist aber ausverkauft.“ Am Abend zuvor war die Münchner Band, die seit über 40 Jahren über die Bühnen Bayern fetzt, das erste Mal nach fünf Monaten aufgetreten, in Dachau war es der zweite Auftritt nach der Corona-Zwangspause. Im Plauderton moderierte Sigl die Lieder an, erzählte dazu passende Anekdoten, konnte über sich selbst lachen und frotzelte mit Gitarrist Barney Murphy („Seit über 100 Jahren bin ich mit ihm weltweit unterwegs – von Obergiesing bis Dachau.“). Gespielt wurden alle großen Hits der Spider Murphy Gang, wie „Schickeria“, „Pfüati Gott, Elisabeth“, „Mir san a bayrische Band“, „Herzklopfen“, „Sommer in der Stadt“, „Wer wird denn woana?“, „Unterm Kastanienbaum“. Dazu kamen Klassiker des Rock’n’Roll, wie „That’s all right Mama“ und „Johnny B. Goode“, die einen besonderen Einfluss auf die Band hatten – und die durch die authentische und gefühlvolle Interpretation auch das Publikum begeisterten.

+ „Sehr gut gekleidet“: Das Pärchen in Petticoat und mit Rockabilly-Frisur erhielt von Günther Sigl ein „Gefällt mir“, wie er sagte. © Norbert Habschied

Mit einem Blick zu den klatschenden und johlenden, aber sitzenden Zuchauern sagte Sigl: „Ihr seid’s wuid heit!“ Was er zunächst möglicherweise ein bisschen ironisch meinte, wurde wahr: Bei der Zugabe hielt es fast niemanden mehr auf den Sitzen. Die Besucher waren bunt gemischt: von eingefleischten Spider-Murphy-Gang-Fans, die textsicher jede Zeile mitsangen, bis hin zu jungen Leuten ließen sich von der sympathischen Band, deren Spielfreude und der besonderen Open-Air-Stimmung mitreißen.

+ Eingefleischte Fans und junge Besucher: Das Publikum war buntgemischt. © Norbert Habschied

„Ganz entspannt“ sei der Abend gewesen, sagte Kulturamtsleiter Tobias Schneider. Das Publikum war an diesem Abend wie auch alle anderen Konzerte zuvor „unheimlich diszipliniert“, was die Corona-Auflagen anging. Alle hatten die Masken auf bis zum Platz und haben auf den Abstand geachtet. Die Band sei unkompliziert und nett, so Schneider. Und Günther Sigl und Barney Murphy haben beide festgestellt, dass es das erste Mal sein müsse, dass sie in Dachau gespielt haben. Eine Premiere zum Abschluss des Musiksommers also.