Der Musiksommer geht weiter

Der Dachauer Musiksommer geht in eine Nachspielzeit. Das teilte die Stadt Dachau gestern mit. Drei Bands spielen auf der Thomawiese.

Dachau– Nach der Entscheidung der Bayerischen Staatsregierung vom 14. Juli, dass nunmehr im Freien bei zugewiesenen und gekennzeichneten Sitzplätzen Veranstaltungen mit 400 Personen zulässig sind, veranstaltet die Stadt im August drei weitere Konzerte. Zu bestuhlten Konzerten auf der Ludwig-Thoma-Wiese mit 400 Sitzplätzen kommen dabei die Spider Murphy Gang am Freitag, 21. August, Faun am Samstag, 15. August, und Provinz am Montag, 10. August.

Die Tickets für die drei Veranstaltungen gibt es ab dem kommenden Montag, 20. Juli, 9 Uhr ausschließlich im Vorverkauf und ausschließlich als print@home-Tickets und Handytickets über die Internetseite www.muenchenticket.de.

mm