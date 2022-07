Spielautomaten in Bar aufgebrochen ‒ Polizei bittet um Hinweise

Teilen

Spielautomaten in einer Dachauer Bar wurden aufgebrochen. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Klärung des Falls. (Symbolbild) © Bernd Thissen/dpa/Archivbild

In eine Bar in der Friedenstraße in Dachau wurde am Wochenende eingebrochen. Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter entwendeten Münzgeld aus Spielautomaten. Die Polizei sucht Zeugen.

Dachau ‒ Ein oder mehrere unbekannte Täter sind im Zeitraum von Freitagabend bis Samstagnachmittag in eine Bar in der Friedenstraße eingestiegen. Dort brachen sie die Geldspielautomaten auf und entwendeten das darin befindliche Münzgeld.

Die Polizeiinspektion Dachau bittet um Hinweise unter Telefon 0 81 31/56 10. pi

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Dachau-Newsletter. Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Dachau finden Sie auf Merkur.de/Dachau.