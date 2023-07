Sport, Spaß und spektakuläre Polizeiaktionen bei der Bepo in Dachau

Demo mit Störern: Die Einsatzkräfte der Bereitschaftspolizei zeigten, wie eine solche Lage im Zusammenspiel mit einem Wasserwerfer bewältigt werden kann. © Bepo

Über 15 000 Besucher haben sich beim Tag der offenen Tür ein Bild von der Bereitschaftspolizei Dachau gemacht.

Dachau - Den Auftakt der Veranstaltung bildete ein Festakt auf dem Sportplatz, den der Leiter der Abteilung, Leitender Polizeidirektor Hermann Zeiler, eröffnete und die Festgäste begrüßte.

Staatssekretär lobt die Arbeit der Bereitschaftspolizei

Sandro Kirchner, Staatssekretär im Bayerischen Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration, lobte in der Festrede die Leistungen der Bereitschaftspolizei für die Sicherheit in Bayern sowohl im Einsatzbereich, aber auch im Bereich der Ausbildung von Polizisten. „Herzlichen Glückwunsch zu einem halben Jahrhundert höchst erfolgreicher Polizeiarbeit“, so Kirchner in seiner Festrede. „Die VI. BPA ist ein wichtiger Pfeiler der Bayerischen Polizei“, sei insofern von landesweiter Bedeutung und einer der größten Arbeitgeber der Region.

Im Anschluss hielten Landrat Stefan Löwl und Oberbürgermeister Florian Hartmann Grußworte. Der Standort der Bepo in der Nähe der KZ-Gedenkstätte in Dachau habe sich bestens bewährt, und die Abteilung sei zum festen Bestandteil der Stadt Dachau geworden. Für den anspruchsvollen Beruf als Polizeibeamter sprachen beide ihren Respekt und Anerkennung aus.

Sehr beliebt bei den kleinen Besuchern: Mit dem Polizeischlauchboot drehten vor allem Familien ihre Runden über den Weiher am Rand des Bepo-Geländes. © Norbert Habschied

Musikalisch umrahmt wurde der Festakt von Musikern des Polizeiorchester Bayerns mit bayerischer Gstanzl-Musik.

Das Rahmenprogramm mit seinen vielfältigen Angeboten begeisterte die Besucher. Die Parkplätze mit Shuttle-Bussen in die Abteilung waren bereits am Vormittag fast vollständig belegt.

Im Simulationsparcours: Leni (5) aus Einsbach versucht, mit der Rauschbrille ihre Nasenspitze zu greifen. © Norbert Habschied

Ein Highlight der Veranstaltung war eine Vorführung einer Demonstration, die in allen ihren Phasen von Anmarsch, Auftaktveranstaltung, Aufzug, Abschlussveranstaltung mit begleitenden Störaktionen bis hin zu Gewalttätigkeiten gezeigt wurde. Von Einsatzeinheiten der Abteilung wurde daraufhin gezeigt, wie eine solche Lage im Zusammenwirken mit einem Wasserwerfer professionell bewältigt werden kann.

Viel Andrang herrschte bei den Vorführungen, wie denen von Spitzensportlern der Polizei, der Waffen- und Schießausbildung, des sogenannten Überschlagsimulators, des Unterstützungskommandos (USK), von historischen Fahrzeugen und Uniformen, der Selbstverteidigung, Einsatzfahrzeugen der Bereitschaftspolizei, Tauchvorführung und Bootfahren auf dem Weiher der Abteilung. Auch die Infostände, insbesondere ein Film über die Historie des Geländes, stießen auf großes Interesse. Unter den Besuchern befanden sich zahlreiche Familien und so erhielt auch das umfangreiche Kinderprogramm großen Zuspruch.

Schlagkräftig: Die Boxer Jan Richmeier und Jessica Vollmann, die im Nationalkader kämpfen. © Norbert Habschied

Beim Spaziergang über das Gelände führte die Besucher auch an der Holländerhalle vorbei, Bestandteil der Industriegeschichte und ein baulich auffälliges Gebäude. Sie ist einer der letzten Bestandteile der Pulver- und Munitionsfabrik Dachau, in der Munition für den Ersten Weltkrieg hergestellt wurde. Die Halle verfällt zusehends, der Zugang war mittels Gitter versperrt. Eigentümer ist der Freistaat Bayern, daher kritisierten manche Besucher die „fehlende Verpflichtung des Freistaates für den Denkmalschutz“. Wie das Staatliche Bauamt Freising auf Nachfrage mitteilte, habe bislang „keine Nutzung für dieses denkmalgeschützte Bauwerk“ gefunden werden können. Eine grobe Schätzung, wie teuer eine Sanierung des „hochrangigen Bauwerks“, zu stehen käme, liegt vor: „Die Kosten für eine denkmalgerechte Sanierung liegen im mittleren zweistelligen Millionenbereich“, so Pressesprecher Marcus Dörner.

Der Spitzenturner Felix Remuta gab eine Kostprobe seines Könnens. Er turnt im Nationalkader und absolviert parallel eine Ausbildung bei der Bereitschaftspolizei. © Norbert Habschied

Bis auf diese Kritik gab es von den Besuchern nur Lob für die Präsentationen der Bereitschaftspolizei. Und auch diese hatte nichts auszusetzen an der Veranstaltung und meldet etwas nüchtern: „Die Veranstaltung verlief insgesamt störungsfrei.“

Lediglich eine „auffällige“, 39 Jahre alte Person hatte eine geringe Menge Cannabis dabei, wurde vorläufig festgenommen und an Beamte der Polizeiinspektion Dachau übergeben.

