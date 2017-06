Sportliche Schafe beim ASV

Zehn Ausreißer halten Dachauer Polizei auf Trab

Zehn Schafe hat eine Polizeistreife in der Nacht von Montag auf Dienstag in Dachau-Süd entdeckt. Die Tiere streiften ohne Schäfer herum, drehten ein Runde auf der Tartanbahn des ASV. Die Polizei versuchte derweil, den Besitzer aufzutreiben. Was aber erst am Morgen gelang.