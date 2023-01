Sportschützen sind gegen Verschärfung des Waffenrechts

Umgeben von Fahnen empfingen Gaukönig Hubert Walcher, Damenkönigin Sonja Reiner und Karpfhofens Schützenkönig Michael Lochner (v.r.n.l.) über 60 Vereine im Doll-Saal von Ried. © Ostermair

Auf der Jahresversammlung des Schützengaues Dachau waren die Silvesterkrawalle in Berlin ein Thema, das auch die Gemüter der vielen Schützen erhitzte.

Dachau - Die Schützenvereine wollen es keinesfalls hinnehmen, dass deswegen das Waffenrecht verschärft werden soll und sie die Konsequenzen dafür tragen müssen. „Der Deutsche Sportschützenbund mit seinen Landesverbänden hat sich bereits deutlich gegen eine Verschärfung des Waffenrechts ausgesprochen“, betonte Bezirks- und Gauschützenmeister Alfred Reiner.

„Wir stellen uns nicht gegen eine Überprüfung“

„Wir stellen uns nicht gegen eine Überprüfung und sind der Meinung, dass wenn das heutige Waffenrecht zur Anwendung kommt und auch kontrolliert wird, eine Verschärfung nicht notwendig ist.“

Der stellvertretende Bezirksschützenmeister, Stefan Fersch aus Starnberg, der zu Gast bei den Schützenvereinsvertretern im Gau Dachau war, unterstrich, dass der Bayerische Sportschützenbund alles unternehme, dass die Schützen nicht unter Generalverdacht gestellt werden, wenn es um die Ursachen der Krawalle geht. Vielmehr freue es ihn, dass mit 150 000 Mitgliedern eine magische Grenze an Schützinnen und Schützen in Oberbayern nun überschritten ist.

Schützenhilfe gab es auch von Landrat Stefan Löwl und dem Landtagsabgeordneten Bernhard Seidenath. „Der Schützensport ist eine persönlichkeitsbildende Sportart, mit Tugenden, die nichts mit den Chaoten auf Berliner Straßen zu tun hat. Wären die in einem Schützenverein, dann würden die nicht so einen Quatsch machen“, sagte der Landrat. Seidenath erklärte, dass man die Schuld an den Krawallen nicht in den Schützenvereinen finde.

Gute Entwicklung des Schießsports

Was die Entwicklung des Schießsports im Schützengau Dachau betrifft, ist Gauschützenmeister Reiner zufrieden. Der leichte Einbruch bei den Mitgliedszahlen seit Corona sei mit 7423 Erstmitgliedern nun überwunden. Zusammen mit den Zweitmitgliedern komme der Gau Dachau sogar auf 8341 Schützinnen und Schützen in 66 Vereinen. „Das sind im Vergleich zu 2020 um 34 Mitglieder mehr“, freute sich Reiner. Zu den mitgliederstärksten Vereinen zählen die HSG München, Glück auf Eglersried und Tannenbaum Wiedenzhausen. An den Mitgliedsbeiträgen werde 2023 nicht gerüttelt.

Wegen Corona haben die Gaukönige von 2020 bis 2022 die längste Amtszeit in der 100-jährigen Gaugeschichte hinter sich gebracht. Die Gaumeisterschaft sei mit einem abgespeckten Programm mit Unterstützung der Vereine reibungslos über die Bühne gebracht worden. Reiner ging rückblickend auch auf die 100-Jahr-Feier im Schützengau Dachau ein, wo Petra Horneber und Norbert Gau zu Ehrenmitgliedern ernannt wurden. „Beide sind sehr erfolgreiche Sportschützen aus dem Gau Dachau, die unseren Namen und unsere Vereine in die Welt getragen haben“, erklärte der Gau-Chef, der auch den Holme-Junior-Cup mit Bundesligaatmosphäre von Germania Prittlbach lobte. Prittlbach mit dem Luftgewehr und der HSG München mit der Luftpistole sei der Ligaerhalt sicher. Auch 2022 konnten modernisierte Schießanlagen in Prittlbach und Walkertshofen in Betrieb genommen werden. Auch Etzenhausen rüste auf elektronische Stände um.

Das Böllerschießen, das Bogenschießen beim TSV Dachau 1865 und der Oldie-Cup für ältere Schießsportler erfreuen sich im Gau Dachau immer größerer Beliebtheit. Auch an Aktivitäten der 2395 Damen im Gau fehle es nicht. Vereinsjubiläen konnten 2022 in Feldgeding und Aufhausen gefeiert werden.

Der Bericht von Gau-Kassier Franz Neumüller zeigte auf, dass sich 2022 Einnahmen und Ausgaben fast die Waage hielten. Bedingt durch den Bezirksschützentag in Dachau und das 100-jährige Gaujubiläum kam es zu Einnahmen in Höhe von 139 288 Euro und zu Ausgaben in Höhe von 139 780 Euro. Dieses minimale Minus lässt sich verkraften.

Gemeinschaft wird groß geschrieben

Dass nur im Schießsport moderner Leistungs- und Freizeitsport und der Erhalt alten Brauchtums zusammengehören und gerade bei den Schützen Gemeinschaft groß geschrieben wird, zeigte sich bei diesem traditionellen Schützenmeister-Treffen deutlich.

Bevor es hier um den Schießsport ging, ließen es selbst im Regen die Etzenhauser Böllerschützen krachen und zog eine Abordnung von Fahnen zusammen mit der Blaskapelle Schönbrunn in den Doll-Saal von Ried ein. Der aufgespielte Heimatland-Marsch, die Bayernhymne und ein Trauermarsch für die im letzten Jahr im Gau verstorbenen Schützen vertieften die Heimatverbundenheit bei den Schützen.

