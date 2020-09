Die Sportvereine stehen einer vor Mords-Herausforderung

Ab 19. September ist Amateursport in Bayern wieder zugelassen. Während Fans jubeln und die Aktiven den Wettkampfstart kaum erwarten können, reagieren die Verantwortlichen weit weniger enthusiastisch. Die Verantwortung, so klagen sie, habe die Politik – wieder einmal – bei den Vereinen abgeladen.

Landkreis – Beim Bayerischen Landessportverband (BLSV) herrschte am Dienstag euphorische Stimmung: „Die Politik hat ihr Versprechen gehalten“, verkündete BLSV-Präsident Jörg Ammon. Die Tatsache, dass ab 19. September der Wettkampfbetrieb für alle Kontaktsportarten starten und Zuschauer wieder zugelassen seien, sei „ein elementarer Schritt für die Rückkehr zu einem geregelten Sportbetrieb“ und allein den „wochenlangen Bemühungen“ des Verbands geschuldet. Gleichzeitig wollte Ammon als Chef dieses Verbands aber auch festgehalten wissen, „dass für den BLSV bei der Umsetzung dieser neuen Schritte die Gesundheit unserer Sportlerinnen und Sportler im Mittelpunkt steht“.

Und genau das ist das Problem. Denn die konkrete Umsetzung dieser laut Ammon so „elementaren Schritte“ wird allein den Vereinen überlassen. „Man legt das komplett in unsere Hände“, klagt Wolfgang Moll, Vorsitzender des TSV 1865 Dachau.

Seine Kollegen vom ASV Dachau, vom TSV Indersdorf und vom TSV Eintracht Karlsfeld sehen es ähnlich. Der Eintracht-Chef Rüdiger Meyer beschreibt den Zwiespalt, in dem die – meist ehrenamtlichen – Vereinsverantwortlichen stecken so: „Die Verlautbarungen des BLSV sind immer positiv, die Sportler brennen darauf, endlich wieder loslegen zu dürfen. Und dann kommen zeitversetzt nach drei, vier Tagen die Auflagen.“ Und die, das betonen alle Verantwortlichen, haben es im Regelfall in sich. Indersdorfs TSV-Chef Bernhard Wetzstein, eigentlich weitum als ruhig und besonnen bekannt, gibt zu: „Das Hygienekonzept zermürbt einen.“ Am Landratsamt, wo er sich Antworten auf wichtige Fragen erhofft, ist er seit langem „Dauerbesucher“.

Denn wie genau der Spielbetrieb und die Zulassung des Publikums funktionieren soll, wissen die Vereine nicht. Diese Details stehen im „Kleingedruckten“, das laut ASV-Dachau-Chef Andreas Wilhelm immer erst nach Tagen und „im Regelfall am Wochenende“ verschickt wird. Fest scheint nur zu stehen: Die Lockerungen werden die Vereine Geld kosten.

TSV-Chef Wolfgang Moll geht nämlich davon aus, dass es künftig Zuschauerkontrollen wird geben müssen sowie ergänzende Reinigungsmaßnahmen. „Da kann man nicht eine Mannschaft husch husch raus und die nächste Mannschaft reinholen. Das wird eine Mords-Herausforderung!“ Moll sagt daher auch klipp und klar: „Wenn es Undiszipliniertheiten gibt und sich die Leute nicht an unsere Regeln halten, dann nehmen wir die Lockerungen zurück!“ Dann sei er zwar „der Böse“, müsse aber als Verantwortlicher seiner Pflicht gerecht werden.

Rüdiger Meyer aus Karlsfeld hat bereits Erfahrung darin, „der Böse“ zu sein. Der Eintracht-Vorsitzende und Bürgermeister Stefan Kolbe hatten aus Sicherheitsgründen das Training in Bürgerhaus und Sporthallen untersagt – und wurden dafür heftig angegriffen. „Sie glauben gar nicht, was da los war“, berichtet Meyer. Würde er nun die Lockerungen nicht umsetzen, befürchtet er gar „eine Revolution an Bord“.

Dabei haben alle Vereinsvorsitzenden – Moll, Wilhelm, Wetzstein und Meyer – Verständnis für die Sportler und freuen sich wie sie, dass es wieder losgeht. Sollte es aber tatsächlich – ohne ihr Verschulden – in ihren Hallen zu Corona-Infektionen kommen, dann glaubt Eintracht-Chef Meyer, wird „etwas an uns hängen bleiben. Das sieht man ja am Fall von unserem Altenheim Anna-Elisabeth“.

Die Vereinschefs werden sich daher nun in den nächsten Tagen mit ihren Abteilungen zusammensetzen und praktikable Lösungen – vor allem für das Publikumsproblem – ausarbeiten. Dass das gelingt, daran hat der Indersdorfer Wetzstein keine Zweifel: „In einer normalen Saison hab’ ich noch nie erlebt, dass wir 400 Zuschauer hätten. Wir würden uns daher freuen, wenn wir den 401. wegschicken müssten!“

Exakt dieses Problem wird aber auf den FC Pipinsried zukommen. Laut Präsident Roland Küspert „will ja jetzt jeder wieder Fußball sehen“! Im Schnitt zählt der Bayernligist 500 Zuschauer pro Heimspiel – erlaubt sind künftig aber nur maximal 400. Küspert betont, dass Besitzer von Dauerkarten „außen vor“ seien, also sicher ins Stadion dürften. Der Rest der Tickets werde wohl über eine Mischung aus Vorverkauf und Tageskasse ausgegeben – Details würden nun in den nächsten Tagen ausgearbeitet. Denn tatsächlich drängt die Zeit: Am 19. September um 14 Uhr steht das erste Heimspiel der Gelb-Blauen gegen Hankofen-Hailing an.