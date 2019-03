Sprayer treiben in Dachau am Wochenende ihr Unwesen

Sprayer haben in Dachau am Wochenende ihr Unwesen getrieben.

Dachau - Am vergangenen Wochenende waren wieder Schmierfinken in Dachau unterwegs. In der Brunngartenstraße wurde ein Anhänger beschmiert, in der Ostenstraße besprühten unbekannte einen Automaten und ebenfalls einen Anhänger. Die Scheibe eines E-Zigaretten Ladens in der Bahnhofstraße und eine Wand der Grundschule in der Eduard-Ziegeler-Straße waren ebenfalls Ziel der Sprayer. Der Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dachau unter der Telefonnummer 08131/5610 entgegen.