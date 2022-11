Spürnase Socke findet Vermissten im Park der Heckscher-Klinik

Die sieben Jahre alte Windhunddame Socke hatte den richtigen Riecher und spürte einen Vermissten auf. © Malteser Hilfsdienst

Dachau: Am Mittwochabend war die Rettungshundestaffel des Malteser Hilfsdienstes Dachau zu einer Vermisstensuche in die Heckscher-Klinik in München alarmiert worden. Socke fand die vermisste Person in einer Parkanlage. „Für Socke, die seit ihrem achten Lebensmonat für die Aufgabe ausgebildet wurde und seit dreieinhalb Jahren einer von sieben geprüften Rettungshunden der Staffel in der Sparte Mantrailing ist, war das ein großer Erfolg", wie Karl-Michael Brand, Leiter der Rettungshundestaffel, mitteilte.