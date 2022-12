St. Jakob bekommt eine Grundreinigung - Pfarrkirche bis Ostern geschlossen

Von: Miriam Kohr

Auf der Suche nach Paten für Kirchenfiguren: Kirchenpfleger Franz Blatt, Verwaltungsleiter Michael Höltershinken und Pfarrer Benjamin Gnan (von links). © mik

Die Stadtpfarrkirche St. Jakob ist ein Wahrzeichen Dachaus und wichtiger Pfeiler der Altstadt-Silhouette. Ab Januar müssen die Gemeindemitglieder aber zumindest bis Ostern auf ihre Kirche, die im Stil der Spätrenaissance erbaut wurde, verzichten. Grund: Eine kostspielige Restaurierung steht an.

Dachau – Die Kirchenwände sind grau statt weiß, hier und da sind Risse zu entdecken und an der ein oder anderen, Stelle gibt es auch Putzschäden. Die „Raumschale“, wie sie Kirchenpfleger der Pfarrei Franz Blatt auch nennt, hat schon bessere Tage gesehen. Diese möchte man jetzt wieder auf Vordermann bringen. In diesem Zuge sollen auch die Bankheizungen und die Lautsprecheranlage erneuert werden. Das alles kostet natürlich Zeit und vor allem Geld. Ein halbes Jahr und 625 000 Euro sind derzeit vorgesehen.

Der Zeitplan

Am 31. Oktober 1625 wurde der erste Gottesdienst in der Stadtpfarrkirche gefeiert, so wie man sie heute in der Altstadt kennt. Seitdem hat St. Jakob natürlich einige Renovierungen hinter sich, zuletzt die Außensanierung, die vor zwei Jahren beendet wurde. Mit der Innen-Auffrischung beschäftigen sich die Verwaltung des Pfarrverbands und der Kirchenpfleger bereits seit 2015. Vor zwei Jahren wurden die Gespräche und Planungen konkreter. Nun sind alle Schritte mit dem Denkmalschutz abgestimmt und die Handwerker gefunden. Pfarrer Dr. Benjamin Gnan informiert: „Am Sonntag, 8. Januar, um 10 Uhr feiern wir in der Kirche vorerst den letzten Gottesdienst, am Montag, 9. Januar, rollen um 7 Uhr die ersten Firmen an.“ Große Wiedereröffnung ist im Juli 2023 geplant, denn dann steht auch die 400-Jahr-Feier des Gotteshauses an.

Der Bauplan

„Zuerst wird ein Doppelgerüst aufgebaut und parallel dazu wird im unteren Bereich mit der Reinigung der Wände begonnen“, erklärt Michael Höltershinken, Verwaltungsleiter vom Pfarrverband. Eine sogenannte Bemusterungsfläche, auf der eine Trockenreinigung sowie eine Nassreinigung durchgeführt und bereits zwei Schichten neue Farbe aufgetragen wurden, kann man gut erkennen, was für eine neue Strahlkraft die Kirche besitzen wird, wenn die Arbeiten abgeschlossen sein werden. „Den richtigen Weißton zu finden, war gar nicht so einfach“, verrät Höltershinken. Weil für die Wandreinigung jede bewegliche Ausstattung, darunter Skulpturen und Gemälde, entfernt werden muss, wird die Gelegenheit genutzt, um auch diese zu reinigen. Außerdem wird die alte Bankheizung mit offenem System, die laut Blatt nicht unwesentlich zu den starken Verschmutzungen beiträgt, in moderne, geschlossene Systeme ausgetauscht. Dazu kommen neue Tonsäulen der Lautsprecheranlage.

Der Kostenplan

Die Gesamtkosten belaufen sich auf 625 000 Euro. „Einen Zuschuss vom erzbischöfliche Ordinariat erhalten wir diesmal nicht“, informiert Höltershinken. Heißt: Die Kirchenstiftung muss die Kosten vollumfänglich selbst übernehmen. „Wir hätten nicht angefangen, ohne zu wissen, dass wir die Mittel haben“, betont er, räumt aber ein, dass einige Dinge, welche ebenfalls einmal gemacht werden müssten, aus Kostengründen vorerst hinten anstehen. Gnan betont: „Die Sanierung wird aus finanziellen Rücklagen bezahlt, welche sowieso für die Instandhaltung der Immobile bestimmt waren.“ Weil die Kosten die Kirchenstiftung dennoch stark belasten würden, sammelt die Pfarrei Spenden und beantragt zudem Denkmalschutz-Zuschüsse. Seit Oktober hängt in der Kirche außerdem ein Plan für Figuren-Patenschaften. Ab 150 Euro können Bürger Skulpturen, beispielsweise Apostelfiguren, zu neuem Glanz verhelfen. „Von 35 Patenschaften sind nur noch fünf zu vergeben“, informiert Blatt. „Wir sind erstaunt, aber auch sehr stolz, dass so viele Gemeindemitglieder für ihre Kirche gespendet haben“, sagt Gnan.

Der Alternativ-Plan

Trotz Sanierung wird die Kirche nicht in völlige Winterstarre versinken, verspricht Pfarrer Gnan. Gottesdienste werden weiterhin im Pfarrheim gefeiert. „Das wird ein Abenteuer für die ganze Gemeinde“, glaubt Gnan, der sich aber gleichzeitig gut vorbereitet fühlt für diese Phase. Außerdem habe man die Zusage, dass die Kirche ab Ostern zumindest wieder im vorderen Bereich nutzbar sein wird.

Wer tagsüber einen ruhigen Platz zum Beten sucht, kann während der Schließung der Kirche in den Raum unter dem Hauptportal, dem Heiligen Grab, ausweichen. Der kleine Raum unter der Treppe wird mit Bank und Stühlen sowie passender Dekoration ausgestattet und so eine feste Kapelle geschaffen.